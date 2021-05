Metztitlán, Hgo., a 8 de mayo de 2021.



MARCIA TORRES PIDE TRABAJAR UNIDOS PARA ALCANZAR UN DESARROLLO SUSTENTABLE



- Como diputada local atenderá el tema de salud.



’Debemos trabajar unidos para alcanzar un desarrollo sustentable para las comunidades’, expresó Marcia Torres González, candidata a diputada local por el Distrito II Zacualtipán, durante su visita a las comunidades Xuchiatipa, Buena Vista, Palo Perdido, Cerro del Águila y la cabecera municipal de Tlahuiltepa.



’Recorrer los caminos para llegar a las comunidades, que son el hogar de ustedes, me está permitiendo saber y vivenciar lo importante que es que realmente tengamos la obligación de conocerlas, de entender que las necesidades que ustedes manifiestan realmente deben ser atendidas, la lejanía no es un pretexto, ni muchos menos una justificante para no traer programas y recursos que beneficien el desarrollo de las mismas’, expresó la abanderada del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Subrayó que el objetivo, además de solicitar el apoyo de la gente por medio del voto, es para que el proyecto que encabeza se fortalezca con la participación de la ciudadanía, con sus ideas, y con la manifestación congruente de las necesidades y del contexto que viven.



’Sé que existen muchas necesidades, que es importante que los compromisos que se adquieran no sean solo un discurso que se olvide, los hechos son los que hablan y hablaran, seré una aliada desde el Congreso para ustedes y para las presidencias municipales, debemos ir de la mano trabajando imperiosamente y de manera responsable, para poder alcanzar el progreso y un desarrollo sustentable.

Dentro de mis propuestas está la de acercar asesorías para que orienten, fortalezcan y den seguimiento al desarrollo y aplicación de proyectos productivos, que sean la palanca que le permita a las familias lograr su bienestar’.



Marcia Torres indicó también que hoy en día es imposible no estar inmerso en el tema de salud, por lo que aseguró que es prioridad en su agenda legislativa.



’Tengo la responsabilidad de trabajar para conseguir el mejoramiento en los servicios de salud y para que los medicamentos sean gratuitos, por tal motivo estaré trabajando para diseñar una propuesta de ley en la que el gobierno apoye a las clínicas y hospitales para que puedan otorgar los medicamentos que los pacientes necesiten sin costo, otra situación que debemos de seguir trabajando y gestionando junto con las autoridades municipales, es que puedan reactivarse y vuelvan a su funcionamiento las casas de salud de las comunidades. Los servicios de salud deben de ser acordes a las necesidades de la población’.