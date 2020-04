Marcos Parra confirma dos casos positivos de coronavirus en Taxco.

www.guerrerohabla.com



Taxco de Alarcón, Guerrero. 30 de marzo de 2020.-Se confirman los dos primeros casos de coronavirus en Taxco, así lo dio a conocer el presidente Marcos Efrén Parra Gómez, ’lamentablemente ha sido confirmado por el secretario de Salud en el estado, Carlos de la Peña Pintos, dos casos de coronavirus en Taxco ambas personas se están atendiendo desde sus domicilios’ informó.



Junto al Jefe de la Jurisdicción Sanitaria en la Zona Norte, Felipe Gaspar Aguilar, del Dr. Tito Moronatti Ocampo, Coordinador de Salud municipal, y del director de Servicios Municipales de Salud, Carlos Guerra Álvarez, dijo que los casos están bajo el cuidado de la autoridad sanitaria del estado, y pidió a la población taxqueña quedarse en casa para evitar la propagación del virus.

Asimismo, Marcos Parra expresó ’En Taxco hemos adoptado algunas medidas que vale la pena destacar, como la sanitización en las comunidades, en mercados, en tianguis, en el zócalo, en terminales de autobuses y en el transporte público; de igual forma se capacitó a comisarios y transportistas, se establecieron filtros en terminales de autobuses y en el centro de Taxco’.



Afirmó que su gobierno continuará realizando acciones de sanitización en centros de trabajo, así como centros de salud y en el Hospital General Adolfo Prieto, e insistió en que toda la población debe de adoptar las medidas preventivas que la Secretaría de Salud ha dado a conocer, como es el lavado frecuente de manos, el uso de gel antibacterial, y cuidar de las personas más vulnerables, como son adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con diabetes o con problemas cardiovasculares.



’Sigamos conservando una sana distancia, quedémonos en casa, e incluso en el hogar guardemos la distancia para evitar que esta pandemia se extienda y contagie a más personas, en próximos días informáremos sobre las medidas de apoyo que el ayuntamiento habrá de ofrecer a la población para que en esta contingencia pueda mitirgar los problemas económicos que se presentan o de cualquier otra índole’, concluyó.



Por su parte, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria en la Zona Norte, Felipe Gaspar Aguilar, expresó ’Quiero agradecer las acciones que ha hecho el municipio, decirle a la población que de no ser por estas actividades que se han realizado tendríamos muchos más casos’, y reconoció el trabajo y unidad que se realizó para evitar las actividades que congrega a mayor población, tal es el caso del cierre de los tianguis y otros establecimientos e informó que la sanitización es fundamental y por ello se deben reforzar y mantener estas acciones.



Señaló que, en el municipio se están realizando las acciones pertinentes, pero hay algo más que le falta hacer a la población, y es quedarse en casa, para que este virus no se propague, indicó que, al registrar los primeros casos en Taxco, lo mejor es quedarse en casa ya que de esto dependerá que no se contagie mayor número de población.



Y pidió a los taxqueños a que se sumen a los trabajos, acciones y esfuerzos que realiza el gobierno, ya que en Taxco se hicieron acciones contundentes, pero el contacto directo entre las personas es el que da mayor problema, por ello solicitó a que mantengan una sana distancia y en caso de presentar algún síntoma se comuniquen a la línea de COVITEL 800 772 58 34.



’No me queda más que agradecer las acciones del gobierno de Taxco, porque probablemente sin estas acciones de restricción Taxco estuviera mucho peor, es necesaria la cooperación con las autoridades y con los sistemas de salud’ puntualizó.