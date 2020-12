María Elena Orantes: Queridas amigas 50más1Mx

’Nuestras voluntades, coincidencias, respeto, cariño y amistad se unen como una fortaleza y le dan prioridad a la vida, crecen en dirección del sol y persisten a pesar de los desafíos, no le temen a las dificultades y abrigan esperanzas en sus corazones’, afirmó María Elena Orantes, Presidenta Nacional del Colectivo 50+1.



En esta carta dirigida a los 20 capítulos y de este modo agradeció de lo que fue este año 2020 y deseando los mejores deseos para el 2021.



El Colectivo 50+1Mx y sus 20 capítulos fueron posibles este año sólo gracias al talento, inteligencia, valor y congruencia, característica especial de las que lo conforman, las mejores mujeres de México.



’Muchas gracias por ser parte de esta red que hace posible lo imposible y visible lo invisible por la unión de nuestra fuerza más allá de cualquier color, respetando nuestras diferencias e hilvanando nuestras coincidencias. Este año que termina, vale la oportunidad de un recuento de logros, avances y fracasos en nuestra lucha, la epidemia es un reto, la vida está en juego y el estar unidas, nos permite la fortaleza de seguir adelante ante esta adversidad, nuestras presidentas de capítulos e integrantes de 50+1Mx se han mantenidos fuertes, creativas, unidas, explorando el camino del internet. Nuestras reuniones zoom y plataformas digitales nos han unido y mantenido activas y de pie desafiando los tiempos y creando espacios para el empoderamiento de las mujeres de manera recíproca y focalizada para convertirse en un alma sensible al mundo y a la humanidad en estos tiempos que vivimos tan especiales’.



Avancemos hacia el ideal de nuestros sueños, marchando siempre adelante, desafiando las olas y avanzando contra el viento y la marea.



Las mujeres de hoy que se unen más allá de cualquier cosa, debemos ser el ejemplo de cómo erguir el espíritu del arte, mantener los ideales de la vida en alto, llevar adelante la tradición de superar todos los obstáculos, templarse en los momentos que fueron impedimentos superiores y en esta crítica espera de esculpir el futuro. ’Compañeras, espero profundamente que tengan en cuenta la responsabilidad de que a pesar de todas las adversidades, su espíritu es tan alto como las montañas y tan extenso como los ríos’.



Este año no tuvo escenas bulliciosas, pero sí estrujó el corazón del mundo, perdió la risa y la libertad de salir a la calle, y en cambio, advirtió a cada persona la necesidad de ser más racional y más cuidadoso. Este año hemos perdido un tiempo precioso para comenzar nuestros proyectos presenciales, pero nos ha permitido esta rara experiencia de hacernos más fuertes. Perdimos la intimidad entre las personas, pero en cambio hemos obtenido una nueva vida por internet y otra forma de protegernos mutuamente. Este 2020 se nos escaparon los planes y las oportunidades, pero hemos forjado nuestra aspiración común.



Queridas amigas: tenemos que esperar tranquilamente, unir fuerzas y trabajar en equipo. Espero que podamos volver a reunirnos en nuestra Plenaria lo más pronto posible y disfrutar juntas bajo la luz del sol un mejor futuro y de las lecciones aprendidas, segura estoy que nos dejaron sabiduría para que en éste 2021, y que traiga el nuevo año paz, amor y mucha salud, son mis mejores deseos.



María Elena Orantes

Presidenta Nacional del Colectivo 50+1