María Elena Ríos reaparece tocando el saxofón en televisión nacional

Ciudad de México- 10 marzo 2020.-María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña atacada con ácido en septiembre de 2019, regresó a la música con una participación en televisión nacional.



La reaparición de Ríos se dio en Noticieros Televisa, la mañana de este martes cuando la joven oaxaqueña se unió a Ximena Sariñana para interpretar ‘La Llorona’.





Sororidad, es el nuevo término para nombrar la creciente hermandad de las mujeres en el mundo. María Elena Ríos, la saxofonista que fue atacada con ácido, toca de nuevo su instrumento con la compositora e intérprete @ximenamusic en #AlAireCon @PaolaRojas ¡Bravo!





Ríos había declarado que, tras su ataque, temía no poder volver a tocar el saxofón por lo que su participación de esta mañana resultó emotiva para los televidentes.



Previamente, María Elena Ríos pidió a las mujeres no silenciar la violencia que viven y denunciar a sus agresores. ’El miedo al qué dirán mata y no quiero que las asesinen’, dijo.



La artista, quien actualmente se encuentra en recuperación en la Ciudad de México, sostuvo que a pesar de que las autoridades ’quedan a deber’ en atención y procuración de justicia en los casos de violencia de género, siempre es recomendable acudir a un Ministerio Público y exigir ser escuchadas.



’Las mujeres estamos pasando tiempos de pánico, de emergencia, de alerta, donde gritamos auxilio pero no nos escuchan, pero aun así necesitamos denunciar para que logremos castigos ejemplares para los agresores y que en un futuro no exista otra María Elena, otra niña Fátima, otra Ingrid’, sostuvo.



Comentó que se encuentra recuperándose de las quemaduras que le provocó el ácido que le fue arrojado por un sujeto en septiembre pasado, cuando ella se encontraba en su casa.



Derivado de esto, María Elena tiene injertos de piel en brazos, piernas, pecho, abdomen y rostro. Los médicos le han pronosticado un tiempo de sanación de entre cinco y seis años.



Santiago Nieto Castillo informó que se bloquearon las cuentas bancarias de Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como el autor intelectual del ataque con ácido contra la joven.



En conferencia de prensa, Nieto Castillo detalló que se detectaron movimientos financieros en las cuentas bancarias del exdiputado priista por alrededor de 503 millones de pesos, por lo que la UIF procedió a solicitar el bloqueo de diversas cuentas bancarias.



En tanto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ofreció un millón de pesos a quién dé información que lleve a la detención de Vera Carrizal aunque, hasta el momento, no ha sido localizado.



