María Fernanda y la Santanera

En una emotiva conferencia virtual María Fernanda y la Sonora Santanera de Carlos Colorado dieron a conocer los detalles de su próximo show virtual donde aseguraron inyectar alegría al público y al mundo, dando un concierto totalmente diferente y con una nueva actitud.

’Nuestra actitud cambiara totalmente pues la primera vez, todos estábamos nerviosos, a la expectativa de lo que iba a suceder en un show nuevo para nosotros que fue en por internet; ahora será diferente, tendremos una producción de primer mundo, pantallas, iluminación, cámaras profesionales, cambios de vestuario...

’No se compara nunca a estar en el evento en vivo con la gente, pero estamos adaptándonos a la nueva normalidad, a la forma de hacer música en estos tiempos de incertidumbre’, afirmó la vocalista María Fernanda en conferencia de prensa.

Vestuario, escenografía y un orden diferente en los temas será parte de lo nuevo del grupo para el domingo 19 de julio, a las 18:00 horas. Los accesos podrán ser adquiridos en la plataforma Boletia.com; la preventa cuesta 70 pesos, mientras que el día del evento valdrá 100.

En este show interpretarán el tema ’Guerreros Invencibles’, compuesto por el grupo con el fin de motivar a aquellos que combaten frente a frente al Covid-19.

Por otro lado, el conjunto no publicará temas inéditos hasta no darle salida al material que dejó Colorado.

’Antes de componer música nueva queremos que se rescaten los más de 800 temas de Carlos Colorado, la gente no ha escuchado ni siquiera 200. Son muchos temas que se pueden rescatar y llegar a nuevas generaciones’, aseguró la vocalista.