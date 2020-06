María Teresa Arenales informa las ventajas del tenis de mesa sobre silla de ruedas

Deben atletas de alto rendimiento mantener la constancia en esta disciplina.



Zinacantepec, Estado de México, 19 de junio de 2020. María Teresa Arenales Huerta, exseleccionada nacional y entrenadora de tenis de mesa sobre silla de ruedas del Estado de México, platicó de las ventajas que tiene este deporte para las personas, sin importar la discapacidad que presenten.



La tenismesista detalló que a pesar de ser una actividad de mucha dedicación, para el alto rendimiento pueden practicarlo de forma recreativa y no hay una edad específica para empezar a jugarlo.



En lo que respecta al deporte en silla de ruedas, existen 10 clasificaciones de acuerdo con el grado de discapacidad, siendo incluidos en éstas los deportistas con parálisis cerebral, también lo pueden jugar los atletas especiales y con Síndrome de Down.



Puntualizó que a pesar de que no hay limitaciones para practicarlo, los atletas de alto rendimiento deben de tener mucha constancia y estar realmente apasionados para un deporte tan demandante.



’El de alto rendimiento es de mucha constancia y paciencia, porque los ejercicios son muy repetitivos; la ventaja es que no hay edad, es una disciplina que cumple con todo, es físico, mental y de muchos reflejos’, aseguró la entrenadora mexiquense.



Con respecto al material que se requiere para su práctica, aseguró que es especializado, por lo que no es tan accesible, pero destacó el respaldo que tiene por parte de la Asociación de Deportes Sobre Silla de Ruedas del Estado de México (ADESSIREM), que dirige Érik de Santos Espinosa.



Arenales Huerta señaló que se encuentra dando clases en el Deportivo Emiliano Zapata, en Ecatepec, además hay entrenadores en Cuautitlán Izcalli y Zinacantepec, para mayores informes y conocer los lugares donde se practica este deporte, se puede acudir a la Subdirección de Deporte Adaptado de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México.



Por último, acerca del desarrollo de los deportistas, durante la cuarentena la entrenadora mexiquense dijo que ’afortunadamente todos se encuentran bien en sus casas, les hemos enviado algunas rutinas para que, dentro de lo que cabe, puedan hacer sus ejercicios, porque no es tan fácil que tengan una mesa de tenis, entonces se adapta el trabajo, continúan su entrenamiento, conservan la condición física y el control de pelota, básicamente’, finalizó.



En esta ocasión se presentó ’Sí a la simplicidad’, de Israel Amed Martínez Nájera, oriundo de Coacalco, quien da muestra del manejo de las emociones, utilizando únicamente materiales plásticos.



Esta pieza aborda lo sencillo y la simplicidad de la forma. Animando y cosificando el movimiento en el objeto, busca crear una ficción de libre interpretación, abordando la sutileza en su mínima expresión, por ello, utiliza el objeto como inventario de sensaciones y traslaciones poéticas.



Con una buena recepción por los cibernautas, este producto multimedia muestra a un protagonista al que sólo le queda seguir respirando para sostener su existencia, es un individuo que se encuentra solitario; sin embargo, en algún momento se encuentra acompañado de otra soledad que, aunque no se reconocen, comienzan una compañía extraña.



Sentimientos como ansiedad, depresión, vulnerabilidad y sufrimiento llegan a la pantalla como elementos que le ponen freno a la existencia de una realidad, y cuyo mensaje busca una reflexión profunda sobre el ser, sobre cada uno de nosotros, los momentos de soledad que se han vivido en el confinamiento aun cuando se está acompañado y es una reacción a la nueva forma de vida que se concibió en el mundo.



Gracias al concepto, edición y video del maestro Martínez Nájera y a la música original, texto y voz en off de Francisco Carrera, se logró transmitir el ahogo anímico por vivir, tal vez, bajo presión intensa de circunstancias negativas.



La Secretaría de Cultura y Deporte invita a disfrutar y conocer cada uno de estos proyectos que muestran el trabajo que las y los creadores mexiquenses están realizando y que llega a la población tan sólo un click.