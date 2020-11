Maribel Domínguez coadyuvó a hacer femenino el ’juego del hombre’ en México

+Ingresa al Salón de la Fama del Futbol



+Venció una historia marcada por machismo y discriminación



+Veinte años después goza del reconocimiento



«Nos tocó pelear, pero volvería a pasar todo lo que viví», afirma



+Fue considerada por FIFA la sexta mejor jugadora del mundo



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Entre los ídolos del balompié existe un nombre que permaneció ocultó por años. Y no por su falta de talento. Al contrario. Sino por haber sido osada en su intento de jugar cuando las mujeres no tenían un espacio en la cancha. Maribel Domínguez fue atrevida dentro y fuera del campo. En su momento cumbre la discriminaron en el futbol mexicano. FIFA la reconoció como una de las mejores del mundo. Quiso jugar con un equipo profesional de varones.



Pero 20 años después goza del reconocimiento al ser elegida para entrar al Salón de la Fama del Futbol Nacional e Internacional de Pachuca, Hidalgo, el año próximo. Es una de los 12 miembros que se sumarán a ese recinto en 2021.



Coadyuvó a hacer femenil ’el juego del hombre’ como llamaba a éste deporte Ángel Fernández, maestro de la crónica en México.



’A veces se gana en tiempo extra’, filosofa con una sonrisa serena en videollamada.



«Volvería a pasar todo lo que viví y me motivaría de nuevo, nos tocó pelear, pero hoy tenemos el apoyo’, agrega con una pátina de sorna en sus palabras.



Fue en diciembre del 2004 cuando el Celaya ya tenía todo arreglado para contratar a Marigol pero finalmente no se pudo dar la transacción para llegar a la entonces Primera División A. FIFA prohibió su registro.



El nerviosismo y la sorpresa la invadió cuando en la votación del Salón de la Fama superó a jugadoras como Esther Mora, una de las pioneras en el futbol femenil que jugó en la década de 1970 e incluso 20 años después fue compañera de Maribel en la selección.



’Antes de nosotras hubo una generación muy importante como la de María Eugenia la Peque Rubio y Esther Mora, todas ellas dejaron el nombre de México en alto en un torneo no avalado por la FIFA, pero que todos conocemos. El futbol femenil nació hace muchos años y ellas fueron un parteaguas.’



Domínguez irrumpió en la década de 1990 en el balompié mexicano como una pieza que no encajaba en un modelo exclusivo para varones. Tenía buena técnica, velocidad, pegaba al balón con fuerza y agilidad.



Pero era mujer y no podía jugar como profesional.



Seleccionada Nacional, Domínguez disputó los mundiales de Estados Unidos 1999 y Alemania 2011; Juegos Olímpicos Atenas 2004; Copa Oro 2000, 2002 (medalla de bronce) y 2006, además de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y Veracruz 2014; Campeonato Preolímpico de Vancouver 2012 y Estado Unidos 2014.



Es la primera jugadora mexicana en anotar gol en una Copa Mundial de la FIFA (Estados Unidos 1999) y en los Juegos Olímpicos (Atenas 2004), así como la máxima anotadora en los Torneos Preolímpicos de la Concacaf con nueve tantos (Costa Rica 2004).



A nivel de clubes, en el 2002 jugó en el Kansas City Mystics, en Estados Unidos, en donde consiguió 17 anotaciones en su primer año, siendo premiada como la mejor goleadora y MVP de la Liga, posteriormente formó parte del Atlanta Beat, equipo con el que logró el subcampeonato en el 2003.



Posteriormente, militó en el Club Barcelona en donde se consagró como futbolista. Al grado de que FIFA la reconoció como la sexta mejor jugadora del mundo.



A mediados del 2017, Maribel se integró a la dirección técnica de la Selección Nacional de México Femenil Sub-15; posteriormente, tomó el mando en el representativo Sub-17.



’Fue una carrera de muchas emociones, positivas y negativas, con muchas dificultades. También estuve fuera de mi país –Estados Unidos y España–, sin mi familia, todas esas experiencias te marcan pero te empujan a querer hacer las cosas mejor’, narra.



Entre la discriminación y los obstáculos, Marigol prefiere quedarse con la imagen más relevante de su carrera cuando México logró el pase a los Juego Olímpicos.



’Sentí que estaba cumpliendo con mi madre, porque yo quería ayudarla, pensar en apoyarla me dio mucha fuerza’. Entre estas palabras Domínguez revela los motivos de su perseverancia, más allá de sólo querer jugar era respaldar a su familia, la cual pasó complicaciones económicas. Que, discreta, se reserva.



Con una renovación reciente en las reglas mundiales del futbol y la creación de las ligas para mujeres, ahora Maribel comparte su experiencia con las nuevas generaciones al ser directora técnica de la selección femenil Sub 17.



’Mi primer objetivo es llegar al Mundial y tener una buena participación, ya se logró con Mónica Vergara y hoy es nuestro turno’, anhela.



Sin embargo, aspira, también, a dirigir al representativo mayor o algún equipo de la Liga Mx.



’Y, ¿por qué no?, pregunta.



Y responde:



’Llegar a España. Las mujeres mexicanas estamos bien preparadas’.



Hoy, opina, ’tenemos mucho más apoyo y también el doble de trabajo, porque debemos ponernos la etiqueta de profesionales. Si antes no tuvimos un respaldo e hicimos cosas importantes, ahora tenemos que hacer mucho más.’



Otras personalidades que serán investidas en la ceremonia de la décima generación son los exseleccionados nacionales Jesús del Muro, Vicente Pereda, Pablo Larios y Oswaldo Sánchez.



Por parte de las figuras internacionales estarán: Ronaldinho, Fabio Cannavaro, Raúl González y Roberto Carlos.



Didi lo hará como uno de los decanos.



En el plano nacional, Antonio Carlos Santos será otro de los que se sumarán a ese recinto, mientras que, en la rama femenil, lo hará la sueca Pia Sundhage.



(Con información del diario La Jornada y el portal Notat. Foto cortesía de Jam Media)