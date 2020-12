Mariela Gutiérrez entregó instalaciones deportivas

La Presidenta Municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, reinauguró las instalaciones de los deportivos ’Fabulandia’, en Ojo de Agua y ’Cedros’ en Héroes de Tecámac, ambos con amplias instalaciones para el disfrute de niñas, niños y jóvenes, y que servirán para impulsar el talento deportivo en el municipio.



En ’Fabulandia’, la Presidenta explicó que la rehabilitación del deportivo es uno de los compromisos que hizo a la población si le daban la oportunidad de ser su Presidenta y una muestra de cómo podemos gobernar las mujeres con buena voluntad, con libertad y autoridad moral para decidir sobre el destino de los recursos públicos.



Dijo que con obras como [esta se ha dado una muestra de cómo con altura de miras se pueden realizar grandes cosas y por eso las encuestas arrojan el sentir de los tecamaquenses, que desean que los gobierne una mujer. ’Esa es una realidad, porque damos muestras de que somos buenas administradoras…’.



Indicó que se trabajó con recursos propios, que en una primera ocupó una inversión fue de 3 millones 900 mil pesos, que hicieron posible construir banquetas en la colindancia con Jacarandas, la demolición y construcción de dos canchas nuevas, los andadores, el arcotecho, que la empresa no ha entregado, pero lo hará o se repone a más tardar el 15 de enero, entre otras acciones.



En la segunda etapa, ya en este año, -abundó-, se invirtieron tres millones cien mil pesos, que se usaron en la modernización del sistema de riego por aspersión, construcción de tres cisternas con capacidad de 25 mil litros cada una, la trotapista de 406 metros cuadrados, especial para que no se lastimen los corredores.



Se rehabilitaron siete mil metros cuadrados de áreas verdes, se construyó además el gimnasio al aire libre, una cancha de futbol rápido, nueve palapas, juegos infantiles zona de andadores para los adultos, además de los trabajos realizados por Sadasi.



Gutiérrez Escalante dijo enfática que con la participación de diversas áreas del municipio, se logró rehabilitar estas áreas deportivas y de recreación como ella lo imaginó un deportivo lleno de vida, de entusiasmo de los jóvenes, niños y adultos mayores para disfrutar ratos de sanos esparcimiento.



Rechazó algunas palabras mal intencionadas, que acusaban mal uso de los recursos: ’Con el apoyo de las diferentes direcciones, hasta la de Ecología, porqué también recordarán que una gran politiquería, por decirlo de una manera, que ya lo iba y a repartir, que su servidora y los regidores estábamos viendo cuántos metros nos tocaban, cual pedacito para cada quien.



No es cierto, ténganlo seguro que mis objetivos no son esos, y hoy a 24 meses lo he demostrado’.



Destacó que el Deportivo ’Fabulandia’ hoy es público, no es de nadie, tiene que apegarse al reglamento deportivo y demás ordenamientos relacionados con su operación, colocarle la señal[ética correspondiente y hacerla respetar.



Las palabras de la Presidenta fueron interrumpidas por uno de los asistentes con el grito de Viva el Presidente, a lo que la alcaldesa añadió. ’Viva el Presidente que, por cierto, ya cumplió dos años de gobierno’, dando lugar al aplauso de los asistentes.



’Siempre inspirados en el gobierno, en la ideología del Presidente López Obrador, pienso que a quienes nos den la oportunidad, como a nosotros que ya la tuvimos, diputadas, regidores, tenemos que ver por el bien de todos, eso es lo que hicimos estos dos años y lo seguiremos haciendo hasta lograr sentar las bases de ese Tecámac seguro y próspero que todos nos merecemos y al que todos aspiramos’.



Se refirió a otro de sus proyectos, el de construir en Tecámac un plantel de nivel media superior de la talla del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana, que finalmente, se materializó en la Vocacional 19 del Politécnico,



Acompañada por la Diputada Federal Nancy Claudia Reséndiz Hernández y la Diputada Local, Monserrat Ruiz Páez, y los regidores, Lilia Rivera Gutiérrez, José Ovando Becerra, y Agustín Delgado Ochoa, Rosa María Laura Olivares Morales, Abel Alejandro Domínguez Izar, Leslie Paola Velázquez Colín y el profesor Manuel fuentes, titular de la Unidad de Deporte Municipal, la Presidenta Municipal inauguró además el Deportivo Cedros, en Héroes de Tecámac y en ambos actos públicos, anunció una serie de acciones para continuar atendiendo las necesidades de la población vulnerable.



Entre ellas, la realización de un censo en todo el municipio, como parte del programa ’Mi gran esperanza’, para conocer las tallas de calzado de la población infantil y hacerles llegar, en marzo, a cada domicilio calzado para los pequeños y cuando regresen a clases presenciales, con las medidas sanitarias conducentes, debido a la pandemia, lo hagan con su calzado nuevo.



Explicó que el censo tiene también el propósito de acercar a las familias el acompañamiento de nutriólogos para una mejor alimentación y estado de salud de la población infantil.



’Que todos regresen estrenando zapatos, hoy los zapatos los pone el Municipio, no necesario que vayan los papás con una coordinadora, a van a ir casa por casa, levantando el censo y todo aquel que quede censado va a tener sus zapatos, tiene que demostrar que estudia en Tecámac’.



En Cedros, la Presidenta Municipal recorrió las instalaciones y presenció exhibiciones de lucha y karate, saludó a un grupo de pequeñines que se encontraban en el lugar, e hizo dos disparos a gol y una lanzada de futbol americano, y luego visitó el área de juegos infantiles, donde junto con la Regidora Lilia Rivera se sentó en un subibajas, como cuando era niña.



Antes de la entrega de los deportivos ’Fabulandia’ y Cedros, la Presidenta Municipal, Mariela Gutiérrez Escalante, entregó Tarjetas del Sistema Municipal de Bienestar Social, a personas vulnerables, acompañada de la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal, Isabel Muñoz y el Director de Programas de Bienestar, Abimael Cruz.