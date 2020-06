Mario Bautista llega a la Arena CDMX con estrellas invitadas

Boletos a la venta en el Sistema Superboletos

Luego de obtener casi 128 millones de reproducciones, ’Baby Girl’ es por mucho el sencillo más conocido de Mario Bautista y tal vez de cualquier artista mexicano en su género. Su magia e influencia entre millones de jóvenes en este país es inapelable. Como si fuese cirujano, Bautista escoge con mucho cuidado cada uno de los temas que interpreta, con la idea de convertir cada uno en verdaderos hits. Y lo ha logrado. Su último sencillo titulado ’Buena vibra’ repercutió en todo el planeta y lo ha llevado a conocer otros niveles vedados para la mayoría de artistas urbanos en México, que han visto como colombianos y puertorriqueños en su mayoría se comen un pastel que él mismo ha estado cocinando. Por ello, Mario se subirá con su show al completo el próximo sábado 14 de noviembre donde dará cabida a todos sus éxitos en un show muy especial.

Esta presentación también promete ser emblemática tanto para el artista, como para sus fieles seguidoras conocidas como ’Bautisters’, porque con este show festejará su quinto aniversario y además se hará acompañar por grandes estrellas invitadas que compartirán el escenario con él haciendo una fiesta irrepetible, sobre todo porque Bautista es una de las grandes figuras indiscutibles de México con más de 3 millones de escuchas mensuales en Spotify que con esta cita logrará su consolidación definitiva..

Con apenas 24 años de edad, Mario Bautista demuestra que a pesar de enfrentar momentos difíciles en su vida personal no deja de pensar en sus fans, pues ha preparado para todos ellos un show especial en la Arena Ciudad de México con un set list diferente y único que contempla un recorrido por la carrera musical de Bautista que no dejará indiferente a ninguno de los privilegiados en ser testigos del ascenso de esta estrella mexicana. Este compromiso es una oportunidad de oro para que el intérprete de ’No digas nada’ se conecte con sus miles de seguidoras.

Y es que Mario Bautista es el fenómeno juvenil y cantante urbano más importante de los últimos tiempos, pionero en México en materializar su contenido digital llevándolo a ser una súper estrella. Multiganador de oro y platino con más de 23 millones de seguidores y más de 600 millones de reproducciones en su repertorio en plataformas digitales. Su club de fans es, definitivamente, uno de los más grandes y persistentes del mercado: ’Las Bautisters’, que agotaron dos fechas en el recinto más importante de Latinoamérica, el Auditorio Nacional. En su trayectoria ha logrado alianzas comerciales con marcas como Coca Cola, Cheetos, Nike, Samsung, Maybelline New York, McDonalds, H&M, Ford, Chevrolet, Beats by Dr. Dre, Samsonite, Riot Games, entre otras.

Ha compartido escenario con artistas de talla internacional como One Direction, Fifth Harmony, Jennifer López, Ricky Martin, J Balvin, Maluma, Farruko, Demi Lovato, The Wanted, Austin Mahone y The Vamps. Ha participado en eventos importantes como Premios MTV Miaw, UpFront YouTube, Kid Choice Awards USA y México, Premios Telehit, Spotify Awards y Las Lunas, además de ser ganador de premios como Explosión Pop del Año MTV Millenial Awards 2016; Estrella Latina Favorita (USA) Kid’s Choice Awards 2016; Mejor Artista Norte European Music Awards MTV 2015; Buzz Favorito de las redes sociales Kid’s Choice Awards 2015 y Best Northern Artista Buzz MTV Millenial Awards 2015 por mencionar algunos.

’Buena Vibra’, su último sencillo, se grabó entre La Ciudad de Medellín y CDMX bajo la producción de Sunamy, ONCE y Phillip Morris. El video fue grabado en Ciudad de México bajo la dirección The Broducers donde Mario llevo a cabo su buena vibra, teniendo acciones en diferentes puntos, regalando chamarras a personas de la calle, croquetas a un albergue de perros y gatos, paletas a todos los alumnos en la secundaria en donde Mario estudió, hasta un carro a una chica que no tenía transporte para llegar a su escuela.

Poseedor de un carisma inigualable y dueño de una presencia escénica arrebatadora, Mario Bautista cierra el año con una serie de logros que comprueban, una vez más, el efecto de un fenómeno que sólo él logra a través de su música. Recientemente por ejemplo fué invitado por el reconocido festival Medusa para presentarse como artista sorpresa en el cual pudo llevar el toque urbano a un festival de música electrónica por primera vez en México con un éxito total. Los medios más importantes del género hicieron notar que junto con Martin Garrix fueron los más ovacionados.

Estos logros son el resultado de un intenso año de trabajo en el que Mario Bautista lo mismo participó en el show televisivo ’¿Quién es la Máscara?’, convirtiendo al personaje de Cebra en uno de los más queridos y aplaudidos en cada emisión, así como el lanzamiento de temas como ’Ay!’, ’Sofía’ y más recientemente, una colaboración al lado de La Sonora Santanera y con quienes interpretó ’La Comay’.

Con tan sólo 24 años, Mario Bautista continúa siendo todo un fenómeno demostrando dar los pasos firmes en la dirección correcta para la carrera que quiere construir y es precisamente esa visión que tiene de sí mismo lo que lo proyecta como el cantante juvenil mexicano con mayor potencial a nivel internacional. Y eso lo demostrará el próximo sábado 14 de noviembre en la Arena Ciudad de México donde dará cabida a todos sus éxitos en un show muy especial con grandes invitados festejando el quinto aniversario del cantante.