Mario Bustos, el comunicador que se fue

Ahora que ha muerto don Mario Bustos García, puedo decir que fue un mentor de grandes generaciones de periodistas y no solamente en el aspecto financiero en donde todo mundo le reconoce su genialidad.

Y es que quienes tuvimos la oportunidad de ampliar con la teoría de la comunicación nuestra limitada visión original de reportero, pudimos darnos cuenta que no se trata sólo de recoger datos, darles una redacción y publicar, sino que el fenómeno comunicativo rebasa a las letras y la redacción.

En ese sentido es que recuerdo una anécdota con el señor Bustos.

Un día que yo estaba a cargo de la edición de Novedades Acapulco y la relación entre el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y el periódico estaba en su peor momento, llegó a la redacción una foto del mandatario perredista vistiendo pantalón deportivo y tenis, con un pie de foto que explicaba que esa mañana Torreblanca Galindo había realizado una caminata por el sendero del Club de Golf, en Acapulco.

Mario Bustos ya estaba en su casa cuando llegó la foto de la dirección de comunicación social del gobierno estatal, así que le marqué y le comenté que había llegado y que, por supuesto, no la pensaba publicar.

Colgamos y me dispuse a cerrar la edición para irme a descansar, pues ya pasaba de la media noche.

En eso suena el teléfono. Era Mario Bustos pidiéndome que publicara la foto del gobernador.

Al principio me negué, aduciendo que no había convenio publicitario y que no nos la iban a pagar y en una auditoria resultaría pagándola yo, porque los auditores de los dueños eran muy acusiosos.

Como don Mario Insistió, le abrí un espacio poniéndola a una octavo de plana a blanco y negro. Mandé imprimir nuevamente la prueba fina y se la envié para su visto bueno.

Me volvió a llamar para decirme que estaba muy pequeña y me pidió que la pusiera a plana entera y a color.

Como al colgar pensé que en realidad por la hora el señor Bustos podría estar ya medio dormido y por ende no estaba tan lúcido, la amplié a un cuarto de plana y se la mandé de nuevo.

Volvió a llamarme para decirme que la pusiera a plana entera. Le dije que no podría ser porque la resolución era pobre y apenas podría ampliarse a un poco más del cuarto.

Ponla a una plana, insistió.

Le pedí al área de diseño que la trabajaran a una plana pero era inútil, se abrían los pixeles y se veía grotesca.

No queda bien, me dijo el diseñador, dile a don Mario que no queda.

Para ese momento yo estaba convencido que Bustos no estaba en sus cabales.

Tú ponla a una plana, se la mandaré y le explicaré que así no la podemos sacar en la edición de mañana (más bien de ese día, porque ya era madrugada)

Le mandé la plana y le dije que era imposible imprimir el periódico así. Nos van a criticar por sacar una foto pixeleada, le dije.

El tranquilamente me dictó un nuevo pie de foto: "Y el rey caminó: DGCS".

En otro lado yo pondría una editorial ampliando el sentido del pie de foto, explicando que ese invierno en la Montaña de Guerrero habían muerto de frío varias personas por falta de recursos para abrigarse, en la Costa algunos pobladores se habían ido a la cama sin cenar, muchos niños irían a la escuela la mañana siguiente sin un desayuno caliente en el estómago... Pero al jefe de prensa del gobernador sólo se le había ocurrido enviar a los medios impresos para publicar, una foto de que el emperador había salido a caminar.

La foto pixeleada era parte del mensaje que se trasmitiria a los lectores.

Fue una gran lección del entramado de la comunicación.

Meses después el gobernador firmaría un contrato de publicidad con el Novedades de Acapulco, en esa etapa en que ningún medio le hacía competencia.

Gracias don Mario Bustos, por sus enseñanzas.