Mario Delgado alborotó la ’gallera’

PALACIO

Por Mario Díaz



Mario alborotó la ’gallera’



-Dirigente de Morena ’le puso sabor al caldo’

-Dijo que la transformación llegará a Tamaulipas

-Tete a tete de pronósticos reservados



PUES SÍ, la presencia del dirigente nacional de Morena MARIO DELGADO CARRILLO para abanderar al delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Tamaulipas, prácticamente provocó ruido político y, como se dice coloquialmente, ’vino a ponerle sabor al caldo’.



Sin mencionarlo, DELGADO CARRILLO dio su ’raspadita’ al gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA al asegurar en su discurso que la trasformación llegará a un territorio de Tamaulipas y que Morena no permitirá que gobernadores mañosos metan las manos en las elecciones.



En el acto partidista que se llevó a cabo el pasado viernes en el puerto de Tampico, el líder nacional de Morena dio posesión al diputado federal LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO, como el representante del partido en el poder en el territorio tamaulipeco.



Quien le sacó suculenta raja política a la visita de MARIO DELGADO fue el diputado local por Reynosa RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, quien se perfila como el seguro candidato guinda a la alcaldía de la petrolera ciudad norteña.



Matamoros, Reynosa y ciudad Madero, entre otros, son los municipios que pretende el Movimiento de Regeneración Nacional en el proceso electoral de junio próximo.



Por cierto, mientras que RAMOS ORDOÑEZ es garante de triunfo para relevar a MAKI ORTIZ en el ayuntamiento reynosense, el PAN-gobierno duda de resultados halagadores en la población sureña que preside ADRIÁN OSEGUERA KERNION, tradicional bastión de oposición.



La situación podría complicarse en la Heroica Matamoros, toda vez que los grupos no logran ponerse de acuerdo. El presidente municipal MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ pretende la reelección y ALEJANDRO MAYER, ex líder del sindicato de telefonistas, se considera con méritos suficientes para presidir el ayuntamiento en la tierra de Rigo Tovar.



El tete a tete político en la esquina noreste de la entidad tamaulipeca promete ser de pronósticos reservados entre las dos corrientes partidistas con mayores posibilidades de éxito: el PAN y Morena.



A juzgar por lo que se observa, el PAN-gobierno intentará por todos los medios recuperar este puerto fronterizo gobernado por Acción Nacional en un par de ocasiones: RAMON ANTONIO SAMPAYO ORTIZ presidió el primer ayuntamiento albiazul y posteriormente hizo lo mismo LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ.

La primera alternancia política en H. Matamoros la logró el radiodifusor JORGE CÁRDENAS GONZÁLEZ bajo el amparo de las siglas del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). La última; la coalición MORENA- PES-PT.



Con la firme intención de lograr un nuevo rumbo político, el Partido Acción Nacional entregará la estafeta a la diputada local IVETT BERMEA VÁZQUEZ para lograr el convencimiento ciudadano y arrebatar Matamoros al Movimiento de Regeneración Nacional.



A pesar de que para el PAN-gobierno la prioridad es retener la mayoría legislativa en el Congreso Local, los municipios de Matamoros, Reynosa y ciudad Victoria tienen un valor agregado que los hace suculentos.

Matamoros por la pugna política entre el gobierno estatal y la Federación; Reynosa, es la tierra del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; y ciudad Victoria, es la capital tamaulipeca y sede los Poderes Estatales.

DESDE EL BALCÓN:

I.-Por el ’pecado capital’ que significó haber exigido al Patronato Pro Bomberos en H. Matamoros la entrega del cobro de un peso mensual a cada usuario de la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros, fue destituido el comandante del Heroico Cuerpo, HUMBERTO FRANCISCO SALAZAR LÓPEZ.



MIGUEL TREVIÑO ALANÍS, presidente del Patronato, maneja el recurso que generan poco más de 60 mil usuarios de ese servicio urbanístico pero que, por alguna razón, no llega para satisfacer necesidades básicas del edificio, equipo, máquinas y motobombas.

Por obvias razones, la crítica-denuncia no fue tolerada por el gerente general GUILLERMO LASH DE LA FUENTE y por el ’poder detrás del trono’ CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ.



Extraño, porque el Departamento de Bomberos depende del municipio y no de la JAyD.

