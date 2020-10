Mario Delgado gana la encuesta de Morena con 58.6% de las preferencias

CXiudad de México. Viernes 23 octubre 2020.-Mario Delgado se encamina a ser el nuevo dirigente nacional de Morena, tras ganar la tercera encuesta organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) con 58.6% de las preferencias entre militantes y simpatizantes morenistas.



Delgado superó al otro finalista, Porfirio Muñoz Ledo, quien obtuvo 41.4% de las preferencias, según se dio a conocer este viernes en una sesión de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.



La tercera encuesta fue levantada luego de que en la segunda, realizada luego de un primer filtro, Delgado y Muñoz Ledo quedaran en un empate técnico.





La medición fue realizada por las encuestadoras Parametría, Demotecnia 2.0 y Covarrubias y Asociados. En total, se realizaron 4,729 entrevistas a nivel nacional.



Al presentar los resultados, Andrés Levy, directivo de la empresa Covarrubias y Asociados, detalló durante la sesión que Delgado tuvo un límite inferior de 56.3% y uno superior de 60.9%. En tanto, Muñoz Ledo tuvo un límite interior de 39.1% y uno superior de 43.7%.



Levy señaló que, al no haber un empalme entre límite inferior de Delgado y el límite superior de Muñoz Ledo, puede concluirse que hay certeza de que Delgado ganó la encuesta y fue elegido como nuevo líder de Morena.



Ahora, el INE notificará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre los resultados de la encuesta, a fin de que esté enterado y Delgado pueda asumir la dirigencia morenista.



El INE organizó el ejercicio por orden del propio TEPJF, que resolvió esto debido a que Morena tenía meses sin poder llevar a cabo el relevo en sus órganos directivos.



Durante una primera encuesta, se filtraron los nombres de más de 100 aspirantes, para que los de mayor nivel de reconocimiento pasaran a otra etapa. En esta, Delgado y Muñoz Ledo quedaron en empate técnico, mientras que como secretaria general fue elegida la senadora con licencia Citlalli Hernández.



Muñoz Ledo, diputado federal y quien fue presidente de la Cámara en el primer año de esta Legislatura, rechazó haber perdido y se declaró dirigente ’legítimo’ de Morena, pero esta semana el TEPJF determinó que no podía declararse ganador y que debía esperar los más recientes resultados.



En tanto, Delgado, quien también es diputado federal y coordinador de la bancada en San Lázaro, en días pasados se declaró confiado en ganar y buscó alianzas con otros aspirantes. Por ejemplo, logró el respaldo de Gibrán Ramírez y pidió a Yeidckol Polevnsky que lo apoye.



’No podemos estar divididos’

Después de que se dieron a conocer los resultados, Delgado emitió en redes sociales un mensaje en video, en el que festejó, agradeció el apoyo de los militantes y simpatizantes de Morena y advirtió que el partido no debe estar dividido. Incluso, hizo un llamado a Muñoz Ledo.



’Porfirio, tú y yo hemos trabajado juntos y hemos sido muy eficaces’, dijo.



También señaló que iniciará una gira nacional una vez que el TEPJF ratifique su triunfo y de que termine su cuarentena, tras haber dado positivo a COVID-19.



’No podemos hacerle el favor a la derecha de estar divididos’, dijo respecto de las elecciones de 2021, en las que llamó a que Morena dé continuidad al proyecto de la llamada ’cuarta transformación’.



En contraste, el senador morenista Martí Batres se lanzó contra Delgado, a quien descalificó con la etiqueta de ’neoliberal’.