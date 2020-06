Mario Delgado Jr lanza nuevo sencillo

Mario Delgado Jr está de estreno con su tema ’Jure no enamorarme’ tema de la inspiración del Cachorro Delgado.



A sus escasos 19 años Mario Jr, originario de Culiacán ya está saboreando el éxito de sus temas anteriores ’Me hubieras perdonado’, ’Atiéndela’ y ’Vuelve cariñito’ entre otras.



’Jure no enamorarme’ habla de alguien que a pesar de ya no querer enamorarse de nuevo, conoce a una chica muy bella, se ilusiona y le pide al párroco del pueblo que le dé la bendición.



Este tema ’Jure no enamorarme’ es una propuesta fresca y original donde se fusiona norteño, sierreño y mariachi. Y en apenas tres años de carrera musical, Mario Delgado Jr. ya tiene una larga lista de fans en diversos lugares de México.

’Jure no enamorarme’ será un éxito seguro para Mario Delgado Jr. y la continuación de los pasos firmes de la familia Delgado y Madel Music.



REDES SOCIALES:



INSTAGRAM mariodelgado_jr

FACEBOOK Mario Delgado jr