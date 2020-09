Mario Delgado pide establecer una tregua al interior de Morena

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 25 de septiembre de 2020.- El diputado federal y aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que no ha utilizado ’ni un solo peso’ de recursos públicos y que los viajes que ha hecho a los estados no son financiados por nadie, y llamó a ’cerrar el capítulo de los ataques, de los jalones y pleitos’ dentro de su partido.



Esto luego de que este viernes el periódico El Universal publicó que 29 diputados federales de su bancada le entregaron un oficio para que informe detalladamente que se ha hecho con los más de 444 millones de pesos entregados al grupo parlamentario, ya que existe la sospecha de que se estén desviando recursos.



Durante su visita a Acapulco, el legislador dijo que ha hablado con varios de los diputados que aparecen en una lista dentro de dicho oficio, y estos desconocieron haberlo presentado. Ante esto, consideró que se trata de ’una intencionalidad política’ de un grupo de diputados que ’no tienen simpatías’ por él en la carrera por la presidencia nacional de Morena, por lo que les exigió respeto como grupo parlamentario, ya que lo único que hacen es desprestigiar el movimiento.



Por lo anterior llamó a los legisladores a cuidar a la bancada y puntualizó que es tiempo de unidad. Asimismo dijo que se necesita ’una dirección fuerte y autoridad moral’ para dejarse de distraer con pleitos por cargos políticos.



’No estamos gastando recursos públicos, no somos como los otros partidos, somos diferentes; tenemos principios y actuamos con honestidad’, aseveró. Agregó que ya envió un documento a la oficina de Información Pública de la Cámara de Diputados para que publique los informes trimestrales de los recursos de las fracciones parlamentarias, además de que solicitó al contralor interno que audite el actual ejercicio fiscal del grupo de Morena.



’A partir desde ya, a partir de ahora tenemos que establecer una tregua entre nosotros, dejar atrás los pleitos, las descalificaciones, porque tenemos que hacernos responsables de Morena, de cuidar nuestro movimiento’, expresó.



Durante su discurso, Delgado Carrillo informó que de llegar a la dirigencia nacional de Morena, recuperará los comités de protagonistas del cambio verdadero y constituirá nuevos comités de defensa de la Cuarta Transformación, para que de ahí salgan los votos para las elecciones de 2021.



Además prometió crear un padrón público de militantes. También se comprometió a que se darán más candidaturas para mujeres, que no habrá acoso ni violencia política, así como a preparar a los jóvenes para que participen activamente en la vida política del partido.



Fuente: Quadratín