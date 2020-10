Mario Delgado y el poder a medias

Operación cicatriz igualita a la priista

• A cerrar filas para cuidar al caudillo

• ¿El ganón fue Marcelo Ebrard?; quizá



A los verdugos se les reconoce siempre. Tienen cara de miedo.

Jean Paul Sartre (1905-1980) Filósofo y escritor francés.





El triunfo pírrico de Mario Delgado en la dirigencia de Morena, deja muchos de sus correligionarios en el campo de batalla; resentidos, molestos y heridos.

En la lucha por el poder, dejó muchas las víctimas. Las balas fueron los discursos incendiarios y de hechos que pintan de un país donde la democracia es un artículo de lujo. Todo se maneja desde el poder nacional. Pero, lo peor, dibujó a dirigentes de Morena, corruptos. Todos.

Quedó claro, además, que el Presidente influye en las estructuras del Instituto Nacional Electoral, INE, mismo que al ver que en las primeras dos elecciones ganó Porfirio Muñoz Ledo, quien no era bien visto por las estructuras morenistas por su origen priista, determinaron hacer una tercera encuesta. La línea quedó pintada.

Delgado, un experredista del grupo de Marcelo Ebrard, de ’toda la vida’, juega al proyecto presidencial del canciller. Aunque estará acotado por las estructuras más radicales del morenismo, que quieren impulsar a la gobernadora de la CDMX; Claudia Sheinbaum, como la secretaria general, Citlali Hernández, quien juega las cartas de Martí Batres, Eréndira Sandoval, John Akerman, Dolores Padierna.

Esto ya es historia y la guerra entre las tribus (que ya no son 11 como en el PRD, sino muchas más), seguirá a toda máquina.

Lo que vendrá, será una refriega rápida por el control de la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados, que deja acéfala Delgado. Suenan muchos nombres: Dolores Padierna, Pablo Gómez, el exlíder de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien regresa a su curul, Porfirio Muñoz Ledo, como premio de consolación, entre otros.

La otra batalla será la selección de los candidatos a diputados federales y gobernadores, así como las presidencias municipales estratégicas para el año próximo.

Y, claro está, ya se inició el rally por la Presidencia de la República.

Es importante hablar de Morena, ya que es el partido en el poder y el que tiene mayor número de simpatizantes, hasta el momento. De ahí para atrás está la chiquillería que podría dar otra sorpresa en las elecciones del 2021 y, claro, en el 2024, como ocurrió en Hidalgo y Coahuila, donde el voto de castigo al partido en el poder, se evidenció tras la crisis económica, la de salud y seguridad, en todo el país. Esto no se acaba, hasta que se acaba.

PODEROSOS CABALLEROS

MOLINA RAMÍREZ

A causa del Covid19, el senador por Tlaxcala Joel Molina Ramírez, escasos 4 días que estuvo presente en el pleno del Senado. Aunque con pocas posibilidades de triunfo, el exdirigente magisterial en esa entidad, fallece sin dar señales de enfermedad. En muy poco tiempo lo sorprendió la muerte. Un escaño de Tlaxcala de Morena queda sin representante ya que Molina era suplente de Antonio Álvarez Lima, quien se fue a dirigir el Canal 11. Se empieza a quedar sin cartas Ricardo Monreal, para impulsar proyectos del Ejecutivo. De López Obrador, pues.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

RIU

A nivel mundial, la inversión social y ambiental el año pasado, de Riu Hotels & Resorts, bajo el liderazgo mundial de Carmen Riu, ascendió a 1.2 millones de Euros, un incremento del 41.18% anual. Carmen, en su Memoria de Sostenibilidad 2019, afirmó que han dejado atrás la filantropía para lograr una madurez identitaria en materia de responsabilidad social.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com poderydinero.mx [email protected] @vsanchezbanos