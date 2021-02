Mario, el mejor para Guerrero

(Carta a Don Héctor)



HAY QUE DECIRLO. DE ENTRE MARIO Moreno Arcos, y Evodio Velázquez Aguirre, para candidato a gobernador de Guerrero por la alianza PRI-PRD, el mejor de los dos es el primero de ellos, es decir Moreno Arcos, y por mucho, e incluso es también mucho mejor que el precandidato de Morena, acusado de violador.

Y es que, de los tres, el dos veces alcalde de Chilpancingo, dos veces diputado federal, y una vez diputado local, así como exdelegado del ISSSTE en Guerrero, y hasta hace algunos meses secretario de Desarrollo Social, también en el estado, es quien tiene mayores positivos, es decir, puntos a su favor para gobernar a los guerrerenses.

En efecto, el hoy precandidato del PRI a la gubernatura del estado no sólo tiene experiencia en la función pública, tanto municipal, estatal y federal, sino que ha dado muestras fehacientes de que sabe gobernar con responsabilidad, con eficacia y con honestidad, y lo que es más, cercano a la gente, como deben hacerlo quienes se deben al pueblo.

Así es, diría el Maestro. Mario Moreno Arcos es el único de los aspirantes a gobernador del estado que en todos los cargos públicos que ha desempeñado ha entregado resultados, y es el único, también, que no tiene señalamientos de corrupto, o de haberse robado los dineros del pueblo.

Por eso, precisamente, es que el Contador Público es mejor que los otros, porque a diferencia de aquellos, él sí puede caminar sin ningún problema en Chilpancingo y en cualquier parte del estado, con la frente en alto, saludando a todos, sin que tenga el riesgo de que lo señalen de corrupto o bandido, como ocurre con otros, y menos aún lo pueden señalar de violador o atentar contra las mujeres.

Por supuesto. Por cuestiones ideológicas y de partido, pero también por intereses de grupo y personales, o lo que es lo mismo, por intereses económicos, hay quienes apoyan a otros para gobernador del estado, e incluso contra toda lógica, cómo es el caso de algunas mujeres, pero siendo honestos, el único que le conviene a Guerrero es Moreno Arcos.

No se trata aquí de quedar bien con uno de los tres aspirantes a la gubernatura del estado y echarle tierra a los otros dos, pero con tan sólo preguntarle a cualquier mortal quién es quién, de manera inmediata el ciudadano se da cuenta quién es el mejor, y en consecuencia el que debe suceder a Héctor Astudillo Flores y gobernar Guerrero.

Aquí lo hemos dicho. Gobernar Guerrero es cosa seria. Es la más alta responsabilidad, porque se está en juego el destino del estado y el bienestar de los guerrerenses. En consecuencia, se debe elegir al mejor, el que garantice resultados concretos, no de saliva. Mal haría la sociedad guerrense en votar por un corrupto, bueno para nada, o por un irresponsable y ocurrente, o por un sujeto cuyos excesos lo tienen en la punta del escándalo, acusado de violador.

Puede a muchos no gustar lo que aquí se dice, pero lo que se está en juego no es ni siquiera el presente, sino el futuro de nuestros hijos, y por eso hay que decir las cosas cómo son.

Por lo pronto, hay que puntualizarlo, este fin de semana se levantan las encuestas cuyos resultados decidirán quién, de entre Mario Moreno Arcos y Evodio Velázquez Aguirre, será el candidato a gobernador de la alianza PRI-PRD. Las encuestas previas señalan a Moreno Arcos como el favorito, quien dicho sea de paso ya alcanzó en las preferencias electorales al aspirante de Morena, y eso que hasta hace unos meses parecía inalcanzable.

Concluyo. Dice el dicho que el pez por su boca muere, y nada más hay que echarle un vistazo a la gestión de gobierno de Evodio Velázquez cómo alcalde de Acapulco para darse cuenta que fue todo un desastre, y lo mismo puede decirse de Félix Salgado, contra los resultados que, también como alcalde, aunque en este caso de Chilpancingo, entregó Mario Moreno, a grado tal que fue considerado entre los cinco mejores presidentes municipales del país.

Así que ya saben. Los tiempos no están para equivocarse. Guerrero, ya lo dijimos, requiere de un gobernante probado en resultados, en trabajo y en honestidad, no de ladrones y delincuentes.

Comentarios: [email protected]