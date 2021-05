Mario en Azoyú, Cuajinicuilapa y Juchitán

*Evelyn, la candidata de Morena



*Vicario, un llamado a una mayor conciencia ecológica



Finalmente Morena tiene candidata en la hija de Félix, Evelyn Salgado, y con ello regresa al campo de batalla por los votos de los guerrerenses.

Pero Evelyn primero debe realizar la operación cicatriz en quienes han quedado insatisfechos por esta decisión de su partido.

Mientras el candidato del PRI y PRD sigue su recorrido por todo el estado promoviendo sus propuestas de campaña sin que nada le afecte.

Mario Moreno ha ido escalando en las preferencias electorales y ha ido creando alianzas con grupos, asociaciones y activos políticos que le suman votos a su candidatura.

Y las recepciones abundantes en algunos lugares que visita hacen suponer que su candidatura se ha fortalecido cada día que pasa.

Hemos visto que su campaña ha sido desarrollada centrada en propuestas de solución a los problemas centrales de Guerrero, y evitado los ataques y descalificaciones a sus contrincantes.

Eso habla bien de su perfil político, centrado en propuestas, mesurado y centrado en su objetivo que es llegar a la gubernatura, acompañado de quienes son sus aliados, el PRI y el PRD, donde su vocero Evodio Velázquez Aguirre ha desempeñado también un papel clave para sumar grupos y personajes a la candidatura de la Alianza, que ya empiezan a definir como la ’Alianza ganadora’.

Faltan pocos días para las elecciones y seguramente Evelyn Salgado y su papá tendrán el gran trabajo de conciliar a los grupos políticos que existen dentro de Morena en Guerrero.

No parece ser tarea fácil, pues a los descontentos que ya existían, se suman los que surgirán por ser ella la candidata, pues no faltó quien viera en la separación de FSM de la candidatura la oportunidad para competir por la misma.

Además, sigue existiendo fuego amigo, ahora más fuerte que el que le hicieron al Toro y que si bien no cayó por eso, sí le dejaron estropeada su imagen a nivel estatal, nacional e internacional.

Porque las acusaciones de violaciones sexuales salieron de grupos morenistas, y ahora los señalamientos en contra de la candidatura de Evelyn, es probable que también tengan su origen en fuentes morenistas que no terminan por aceptarla, porque le hacen señalamientos de que no tiene los suficientes méritos como otras mujeres, como la Senadora Nestora.

Aunque hay un buen porcentaje de morenistas que la aceptan entusiastas, hay quienes se quejan de que no hubo tal encuesta y que hubo imposición, sin contar los señalamientos delicados, acerca de sus supuestos vínculos con un grupo del narco.

Por lo que se ve, será tarea difícil conciliar con todos los descontentos internos de su partido, que sin duda, le quitará tiempo importante en los días que faltan para la elección y le afectará en sus recorridos proselitistas.

Veremos Evelyn logran amansar las aguas morenistas y consigue sumarlas para su candidatura.

MIENTRAS OTRO CANDIDATO QUE ANDA activo promoviendo el voto para su candidatura, es Héctor Vicario Castrejón, quien este domingo fue bien recibido por la población de Paso Morelos, donde recibió la petición de que les ayude a gestionar obras que le den un impulso al desarrollo de la comunidad.

Vale mencionar que Vicario fue uno de los pocos personajes que se sumó solidariamente a apoyar a quienes estaban apoyando el combate al fuego en cerros cercanos del municipio de Buena Vista, donde quedó claro que no fue un acto proselitista de campaña.

Héctor Vicario se sumó a las voces que piden tomar conciencia del daño ecológico que se hace al quemar los cerros y de que ’seamos responsables con la naturaleza y ’cuidemos nuestros ecosistemas.’

Además convocó a unir las fuerzas como sociedad civil a las del Gobierno del estado, SEDENA, voluntarios del municipio y de protección civil.

Sin duda, la próxima legislatura deberán retomar este tipo de llamados para legislar en educación ecológica, en la prevención de incendios, y castigo a quienes los realizan con fines, ya sea para sembrar droga o para quienes solo por gusto queman los bosques.