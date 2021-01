Mario García Rodríguez; un líder ¿nace o se hace?

¿Un líder nace o se hace? Esta pregunta la hemos escuchado en infinidad de charlas, en módulos escolares, en cursos de superación personal, en coloquios, en conferencias, en fin, si pudiéramos enumerar la cantidad de ocasiones en que la hemos escuchado, quizá encontraríamos la razón por la que ya se hizo trillada, sin importancia y peor aún, sin la trascendencia que tiene para la democracia en México.



Intentar definir la respuesta a la pregunta planteada en el inicio de este relato, cobra sentido cuando contamos la historia de un líder histórico, no sólo para la lucha social en Guerrero, sino para los que encontraron en la tinta y el papel la pasión para cambiar el mundo, los periodistas.

Mario García para los que no lo conocen, es un periodista de más de 45 años de actividad reporteril y con 49 años de defensor de los derechos humanos, reconocido no sólo en el estado, sino en México y a nivel internacional. Desde muy joven (pese a no caminar por enfermedad de poliomielitis), comenzó a defender las causas justas y al nacer en una cuna humilde, trabajó para que muchos jóvenes tuvieran la oportunidad de prepararse y concluir una carrera universitaria. Mario García fue militante del Partido Comunista Mexicano y preso político del régimen de Rubén Figueroa Figueroa. Platica el fundador del semanario La Palabra y estudiante de la histórica Preparatoria Número 02, de Acapulco, Gil Rivera Rosales, que cuando era adolescente, su hermano, el periodista de investigación, José Antonio Rivera Rosales, le pidió que lo acompañara a un acto político y cuando arribaron al sitio donde sería dicho evento, se sorprendió al ver un muchacho con muletas expresar discursos y consignas, se trataba de Mario García Rodríguez. Y es que por ello la pregunta de si un líder nace o se hace, porque Mario García representa en carne propia los ideales de Genaro Vázquez, Lucio Cabañas; del creador de la Universidad Pueblo, Rosalío Wences Reza; del líder de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo, de quien se debe y por quien da la vida, el pueblo guerrerense.

ME SALVÉ DE MORIR

Este 19 de septiembre de 2020, el año donde impactó más el Covid-19, Mario García cumplió 35 años de salir con vida de los escombros del “Hotel Regis”, hospedería del lujo que albergaba a las estrellas del Cine de Oro nacional y políticos destacados, pero que sucumbió la mañana de ese fatídico día de 1985, a las 07:19 horas, en la CDMX, donde perdieron la vida más de 100 mil personas y cientos de familias quedaron damnificadas.



El periodista realizó una crónica detallada de lo que vivió en el siniestro, lo que le valió ganar el Premio Estatal de Periodismo en 1986, con el reportaje “Me salvé del Hotel Regis”, donde describe los momentos de terror que acontecieron esa mañana y cómo salió con vida pese a que la hospedería presentaba cupo lleno y donde sólo sobrevivieron alrededor de 50 personas.



“Veía las noticias cuando algo presentí. Me asomé por la ventana del quinto piso y sentí una fuerte sacudida y para no caerme al piso, agarré las cortinas. Fue entonces que vi abrirse el techo de la habitación, las cortinas me cubrieron y así envuelto caí al vacío junto con los escombros del edificio sobre la avenida Juárez. En mi estrepitosa caída gritaba ¡mamá, mamá sálvame!, al tiempo que veía una luz brillante en forma de mujer que extendía sus brazos para cubrir mi cuerpo. Quedé inmóvil unos segundos, el tiempo más largo de mi existencia porque el olor a gas cubría el ambiente y una explosión parecía inminente. A lo lejos escuché voces. Mis gritos desesperaban más, hasta que un policía me escuchó y de milagro llevo más de 35 años en servicio de la comunidad”, relató.