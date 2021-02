Mario Marín, justicia para todos

Luego de 16 años prófugo, por fin fue detenido el ex gobernador poblado Mario Marín Torres y con él las aspiraciones de justicia de la sociedad mexicana de alguna manera se ven cristalizados, de que la alternancia en el poder haga posible detener los abusos de quienes ven en los cargos públicos la vía para el enriquecimiento o cometer tropelías contra los ciudadanos.

Cada quien su delincuente, se podría decir, puesto que Marín y sus secuaces tienen una larga trayectoria dentro del PRI, antes y después de que cometiera sus abusos, pero fue protegido porque hace dos décadas el tricolor era el todopoderoso y ni quien se fijara en que en alguna ocasión podrían cambiar las cosas.

La prevalencia de la impunidad en México, no obstante el cambio de partido y el desmantelamiento del anterior, sigue siendo un clamor generalizado. También en la actualidad se cometen y se protegen abusos de quienes están en el poder, y no obstante las pruebas y denuncias ciudadanas, no pasa nada.

Cuando menos en el caso de Félix Salgado Macedonio se tendría que dar marcha atrás en su candidatura al gobierno de Guerrero, puesto que si bien es cierto que son los ciudadanos quienes con su voto decidirán en las urnas, no hay duda de que la renovada maquinaria electoral hará uso de sus recursos para imponerlo; cuando menos existe la posibilidad de que cuando llegue la otra oposición al poder se repita el fenómeno de Mario Marín.

TURBULENCIAS

Disputa candidatura lideresa indígena

Arropada por el PAN y PRI, la lideresa indígena Eufrosina Cruz Mendoza se ha vuelto arrogante al tener a su disposición una posición en el partido que mejor convenga a sus intereses. Dejó la secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca para buscar la postulación por la alianza PRI-PAN-PRD y ahora resulta que va por la plurinominal puesto que la supuesta representación de las comunidades indígenas de la entidad le dan ese derecho…Y el subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Alejandro Encinas, tiene todo un reto en la región triqui: sentar en la mesa de negociación a grupos y familias enfrentados desde hace décadas y que ha causado muerte y desolación en la zona, donde los desplazamientos de nativos hacia otras comunidades, la capital del estado y del país, y del extranjero, son una constante. Encinas afirma que sentará a todos, cuando ese es el origen del conflicto: las venganzas por las muertes de los suyos y nadie se quiere sentar junto al enemigo. Si embargo, se confía en que los buenos oficios y la buena aceptación de Encinas en la región logre ese milagro…El gobernador Alejandro Murat dijo contundente de que en Oaxaca no hay vacunas ni hay para cuando las haya, por lo que la vacuna más eficaz contra el coronavirus es seguir las medidas de sana distancia y cubrebocas, las recomendaciones comunes en todo el mundo…Y sigue la puja por la existencia o no de las vacunas y si éstas se pondrán en tiempo y forma. Las fallas en la página para inscribirse a provocado otra vez la irritación del respetable que consideran a los técnicos oficiales en la materia incapaces de crear una página web, cuando el gobierno mexicano tiene recursos suficientes para contar con la información que se requiere; simplemente el INE y el Renapo tienen el listado de todos los mexicanos, por lo que no hay necesidad de crear nuevos sistemas informáticos, es decir, no se aprovecha la información disponible aunque el subsecretario Hugo López-Gatell dice que no es necesario inscribirse pues de todo modos se vacunará…El gobierno de México adoptó medidas acertadas para hacer frente a la pandemia porque no lo hizo como negocio afirma el diputado Pablo Gómez…

