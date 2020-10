www.guerrerohabla.com



*De la tercera edad, la mayoría de muertos por Covid en Guerrero

*Mario Moreno, acciones tangibles que beneficia a la población



A las autoridades estatales preocupa que el número de casos de contagios por Covid-19 siga incrementando en Guerrero.

Para esta semana se ha confirmado 19 mil 019 casos y rápidamente nos acercamos a los dos mil fallecimientos, con mil 939 hasta el momento.

Una cifra preocupante, y más cuando la mayoría de los acaecidos son mayores de edad, y como muestra en las últimas 24 horas, de 12 fallecidos, 9 son mayores de 65 años, lo que significa que las personas más jóvenes son las que están infectando a los de la tercera edad.

Es decir, o se trata de un alto grado de irresponsabilidad o de una ignorancia extrema al dejar de proteger a los padres y abuelos y asumir conductas que propician que enfermen y mueran.

A estas alturas resulta increíble que la población siga propiciando esta situación, pues desde el principio de la pandemia se pidió que se cuidara a los integrantes de la tercera edad, a enfermos crónicos e inmunodeprimidos, algo que hasta el momento no se ha querido o podido hacer.

Fue el secretario de Salud quien ha informado que de las mil 939 defunciones, 207 nuevos casos en las últimas 24 horas, 69 corresponden al puerto de Acapulco; Chilpancingo, 66; Tixtla, 17; Zihuatanejo, 12, y Juan R. Escudero con 7, entre otros.

Además se tienen registro de 900 casos activos, de los cuales 393 están en Acapulco, 206 en Chilpancingo, 57 en Zihuatanejo, 44 en Tixtla y 20 en Juan R. Escudero.

La tasa de casos activos estimados ha rebasado la media nacional, cuando hace algunas semanas siempre había estado por debajo de este porcentaje. Hoy, por 100 mil habitantes Guerrero se ubica en el 28.28 por ciento, y la media nacional es de 27.77.

Es decir, un alto porcentaje de la población sigue sin respetar las medidas de cuidado impuestas por las áreas de salud, ante lo cual el gobernador Héctor Astudillo Flores y su equipo de funcionarios implementaron una intensa campaña de concientización a la población guerrerense.

También ha desplegado un operativo coordinado con presidentes municipales, como Acapulco y Chilpancingo, para ejecutar acciones de sanitización en distintos filtros instalados en los accesos a playas, mercados, transporte público y lugares de alta concentración de personas, informó el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo.

El secretario de Finanzas señaló que esto se realiza de manera coordinada con los presidentes municipales, y destacó que en Tixtla y Tierra Colorada se han intensificado las medidas sanitarias en los mercados, donde se pide a los comerciantes y clientes, usen el cubrebocas debido al considerable incremento de contagios de Covid-19 entre la población de esas cabeceras municipales.

Pérez Calvo consideró importante hacer conciencia entre la población que la pandemia continúa en Guerrero, y que si estamos en color naranja del semáforo de riesgo epidemiológico, no es por uno o dos sino que es un asunto general, por lo que se requiere la participación de la sociedad en su conjunto para disminuir el número de contagios.

Así que es hora que todos nos sumemos a estas acciones y cada quien contribuya al frenado de esta pandemia.

MIENTRAS SE ATIENDE LA PANDEMIA, EL GOBIERNO DEL ESTADO prosigue en la atención a la población del estado con los programas sociales.

Y esto corresponde al secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos, quien ha estado constantemente haciendo realidad esas acciones que benefician a la población necesitada de estos programas.

Eso es lo tangible de este gobierno, con lo que demuestra su interés de atender la población que menos tiene, construyendo y entregando una vivienda, un cuarto dormitorio adicional, y el acceso a la energía eléctrica.

Poder cocinar sin preocuparse y que las hijas tengan un cuarto para dormir son realidades que ahora persiste en la entidad.

De acuerdo con el Secretario de Desarrollo Social Mario Moreno Arcos, las familias guerrerenses beneficiadas con programas de la Sedesol se cuentan por miles, a lo largo y ancho del estado.

Historias de familias a las que se les ha cambiado la vida son la muestra de que cuando se trabaja con compromiso, con convicción, con responsabilidad y transparencia, los resultados son satisfactorios en beneficio de la sociedad, además de lograr cambiar los indicadores que colocan a Guerrero en un estatus diferente en el país.

Y justamente es esa convicción, responsabilidad y transparencia que Mario Moreno le imprime a sus acciones, que un buen porcentaje de los militantes priistas le ven cada vez más posibilidades de ser ungido candidato al gobierno de Guerrero.

Otra facilidad que Mario posee es que podría lograr una alianza con el PRD y con el PAN, y ser altamente competitivo frente al candidato de Morena, porque no trae señalizaciones de corrupción ni de ninguna naturaleza.

Es decir, trae una currícula como político y funcionario público sin mancha ni acusaciones en contra, cualidades que son altamente valoradas por los electores, como se comprobó con la asunción de los candidatos de Morena.

Veremos qué suerte le depara la diosa fortuna a Mario Moreno Arcos, porque también es cierto que otros partidos políticos le ven tablas suficientes como para que sea su candidato a gobernador.