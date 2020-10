Mario Moreno Arcos, un excelente gestor

(Carta a Don Héctor)





SI ALGO CARACTERIZA A MARIO MORENO Arcos, hoy por hoy secretario de Desarrollo Social del Gobierno del estado, es su capacidad de gestión. Es decir, como funcionario público, es un excelente gestor de recursos. Lo hizo en su calidad de alcalde de Chilpancingo, como diputado federal al ser parte de comisiones importantes, y lo hizo también como delegado del ISSSTE en el estado, de tal forma que en su paso por la función pública siempre ha dejado huella.



No es pues extraño que se reúna con funcionarios federales, con todo y que éstos le tienen fobia a todo aquel servidor público que no pertenece a la Cuarta Transformación, con el fin de gestionar recursos en favor de los guerrerenses. Por supuesto, como secretario de Desarrollo Social, tiene el visto bueno para hacerlo, del gobernador Héctor Astudillo Flores.



En este sentido, este lunes, 19 de octubre, Moreno Arcos, quien por cierto se le menciona como uno de los tres aspirantes del PRI a la gubernatura del estado (los otros dos son Héctor Apreza Patrón y Manuel Añorve Baños), se reunió con el Doctor Pedro Miguel Rosaldo García, director general de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos de la Secretaría de Energía (Sener) del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.



Lo anterior, en seguimiento a las 279 obras de ampliación de redes de electrificación que se llevan a cabo en el estado, y del inicio de 53 más, y de 503 acciones de instalación de sistemas fotovoltaicos a través de paneles solares, los cuales se instalan en las comunidades de difícil acceso, en cumplimiento al programa de iluminación implementado por el mandatario estatal.



De acuerdo al propio al secretario, a quien por cierto le dio Covid-19, lo que no fue impedimento para seguir trabajando desde su confinamiento, también le entregó al funcionario federal de la Sener, ’400 nuevos proyectos para continuar apoyando a los 81 municipios del estado con obras de electrificación’, con el fin de que al concluir el gobierno de Astudillo Flores todas las comunidades de Guerrero cuenten con el servicio de energía eléctrica.



Por cierto, hace apenas unos días, Moreno Arcos estuvo en la comunidad de Buena Vista, municipio de Atoyac, en la Costa Grande del estado, donde luego de expresar su beneplácito, por el impulso del programa de electrificación del gobierno que encabeza el mandatario estatal, dio el banderazo de arranque de las obras de ampliación de redes eléctricas, junto con la alcaldesa Yanelli Hernández Martínez.



Del programa ’Guerrero se ilumina’, en el que participan 61 gobiernos municipales, al de Atoyac se han destinado casi 10 millones de pesos, lo que es, indudablemente una cantidad importante, en favor de al menos mil 100 familias. Cabe señalar que dichos recursos sirven también para reactivar la economía local a través de la generación de empleos de los lugares donde se llevan a cabo este tipo de obras.



Para el secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, la coordinación de esfuerzos y el compromiso solidario de los tres órdenes de gobierno, e incluso de la propia sociedad, contribuirá a cambiar las condiciones en que viven aún muchas familias, particularmente de las zonas más apartadas de la entidad, y en donde programas como el de ’Guerrero se ilumina’ cambian la realidad de las familias, teniendo un alto impacto entre los niños, principalmente.



’El reto es llegar a las zonas más alejadas y apartadas del estado, para que a través de los paneles solares se les pueda llevar el servicio tan básico como lo es el de energía eléctrica, y que hoy dado las condiciones por la pandemia, los niños tienen que acceder a la educación vía remota’.



En comunidades del municipio de Iliatenco, región de la Montaña, a las que llegó luego de caminar durante varias horas, Moreno Arcos dijo que la instrucción del gobernador Héctor Astudillo es que el programa de electrificación llegue a todas las comunidades, para lo cual se tocan puertas en todos lados a fin de permitir la mezcla de recursos. ’Lo hacemos con la Federación, y con los gobiernos municipales, y el gobierno del estado hace todo lo que le corresponde’.



En fin que de acuerdo a su pronóstico, en noviembre próximo el gobierno del estado a través de la Sedesol que encabeza, se estará concluyendo la instalación de los primeros tres mil paneles solares. Sin duda, es una excelente noticia para los guerrerenses.



Hay que decir que las más de las veces Mario Moreno Arcos es acompañado en sus giras de trabajo, por las distintas comunidades del estado, de su señora esposa, la Doctora Enei Aranely Bustamante, mujer sensible y sencilla, pero además comprometida con los guerrerenses.



