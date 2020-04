Mario Moreno: aspirante natural.

Si se observa bien, el actual Secretario de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno estatal, Mario Moreno Arcos, es el único integrante del gabinete del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien nunca ha perdido una elección en urnas, en seis ocasiones que ha participado como candidato a diputado local, legislador federal y alcalde de Chilpancingo. Mantiene racha ganadora como militante del PRI.



La clave o fórmula que han llevado al éxito al oriundo del municipio de Chilpancingo -Moreno Arcos- ha sido el trabajo constante, eficaz y de entrega completa. Mario, desde niño trabaja; es producto de la cultura del esfuerzo propio, pues viene desde abajo. Es Contador Público de profesión.



A lo largo de su extensa carrera política, Mario ha logrado ocupar distintos cargos, desde muy joven dentro de las filas del PRI, partido que dirigió a nivel municipal y en el comité estatal ha desempeñado distintas carteras, hasta ser delegado del CEN del tricolor en varios estados del país.



Como candidato del PRI a la alcaldía de Chilpancingo, ha logrado derrotar a sus ex adversarios del PRD, cuando éste último partido se encontraba en su máximo crecimiento: Lilian Rivas Santillán y Alejandro Mendoza Pastrana, ahora retirados del periodismo; ambos se desempeñan en la iniciativa privada.



Como ex candidato del PRI a diputado local por el distrito 01 de Chilpancingo, Moreno Arcos derrotó en las urnas al ex aspirante del PRD, Marcial Rodríguez Saldaña, quien actualmente es -con calzador- secretario general de Morena, pero ya se siente dueño de este partido en Guerrero.



En una elección posterior (2003) el PRI postuló como candidato a diputado federal por el distrito 07 de Chilpancingo a Moreno Arcos, quien arrasó en las urnas a su ex adversario perredista Sebastián de la Rosa Peláez; éste último, ’chaqueteó’, se fue al PT donde pretende desplazar al dirigente tlapaneco Victoriano Wences Real.



Como alcalde de Chilpancingo, Mario, ha hecho un papel más que destacado, con atención a la ciudadanía, resolviendo peticiones, dando cumplimiento a sus ofertas de campaña y solucionando conflictos, y evitando que estos estallen. Ha sido un alcalde cercano a la gente, carismático, sencillo y formal.



Ofertable y rentable en el mercado electoral, el PRI vuelve a postular como candidato a diputado federal por Chilpancingo (07) a Moreno Arcos, quien logra ganar en las urnas al ex aspirante del PRD, Ernesto Fidel Payán Cortinas.



Para cerrar con broche de oro su racha ganadora, Mario, contra todos los pronósticos (2012) gana la presidencia municipal de Chilpancingo al PRD que había hecho alianza con el PT y el MC. El derrotado fue Alejandro Mendoza, quien era candidato del inefable ex gobernador Zeferino Torreblanca.



Mario, como ex diputado federal logró tejer extensa red de amistades al más alto nivel; se codeó con hombres y mujeres que juegan en las grandes ligas de la política nacional, e hizo buenas relaciones tanto dentro como fuera del estado de Guerrero. Goza de gran popularidad.



Los trabajadores del Issste bien lo recuerdan, lo tienen en buena estima y respeto, desde cuando fungió como su Delegado estatal en Guerrero. Hasta los enfermos lo querían.



Mario Moreno Arcos, nativo del municipio de Chilpancingo (Izotepec), anteriormente fue aspirante a la candidatura a gobernador del estado, pero de manera inteligente declinó a tiempo a favor del actual mandatario estatal, Héctor Astudillo Flores, quien luego lo nombró Secretario de Desarrollo Social, cargo desde donde sirve -y bien- a los guerrerenses.



Sin duda alguna, Moreno Arcos figura en las encuestas como uno de los aspirantes del PRI a la gubernatura de Guerrero, para el año 2021.



Su buen trabajo como ex alcalde capitalino, dos veces diputado federal, legislador local y eficiente servidor público son las mejores cartas de presentación de este político quien jamás ha perdido una elección en las urnas, en los peores escenarios. Las cúpulas estatal y nacional del tricolor, tienen la última palabra, de cara al 2021… Punto. [email protected]