Mario Moreno: ¿caballo que alcanza, gana?

La difusión de encuestas antes y después del arranque de las campañas a gobernador se convirtió en una poderosa herramienta política. Y los más felices con las encuestas iniciales eran, desde luego, los dirigentes y militantes de Morena, quienes ya se sentían con medio cuerpo en el Palacio de Gobierno (hoy Sede de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado).

Y era entendible. La mayoría de las encuestas daban a Morena una ventaja de 30 puntos sobre su más cercano competidor: el PRI.

Hubo quienes se atrevieron a decir que con la ventaja que tenía Morena cualquier ’animal’ ganaba la elección. A los priistas les dijeron que estaban moralmente derrotados y que mejor se resignaran.

Lo cierto es que las cosas han cambiado.

Mientras los dirigentes de Morena cantaban victoria antes de tiempo, los priistas se ponían de acuerdo con los perredistas (sus otrora adversarios históricos) para construir una gran alianza electoral en la entidad.

Tanto exceso de confianza les hizo mal a los morenistas, ya que entre ellos mismos empezaron a atacarse. El que en un principio fue el favorito de Palacio Nacional (Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros) se sintió muy sobrado, y en lugar de sumar a Félix Salgado Macedonio, Luis Walton Aburto y a Beatriz Mojica Morga a su favor, optó en golpetearlos. Y al final, cayó de la gracia de ya saben quién.

Y antes de finalizar el año 2020 (30 de diciembre), el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, presentó a Salgado Macedonio como el ganador de la encuesta. Las inconformidades de los demás aspirantes a la candidatura no se hicieron esperar.

Desde ese entonces, Morena se fracturó aún más. Pablo Amílcar y Luis Walton no le levantaron la mano al autollamado ’Toro sin cerca’. Por el contario, impugnaron su candidatura ante los órganos internos de Morena y en los tribunales, y exigieron a la vez, transparentar la encuesta que mandó a realizar Mario Delgado.

Los priistas y perredistas sí cuidaron la selección de sus respectivos candidatos, y al final se pusieron de acuerdo para elegir al más posicionado para enfrentar a Morena.

El domingo 28 de febrero, la coalición PRI-PRD registró ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) a Mario Moreno Arcos como su candidato a la gubernatura. Sin lugar a dudas, fue la mejor decisión que tomaron los dirigentes de dichos institutos políticos, ya que el dos veces alcalde de Chilpancingo y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno estatal, es experto en ganar elecciones. De hecho, ha participado en seis, y en todas ha ganado.

Luego de la designación de Mario Moreno como candidato, la ventaja que tenía Morena sobre el PRI y el PRD se fue reduciendo. Las mismas encuestadoras que situaban a Félix Salgado –el candidato inicial de Morena– como ’inalcanzable’ y ’seguro ganador’ de las elecciones del próximo 6 de junio, hoy indican que el candidato que más se ha posicionado en el ánimo de los guerrerenses es el abanderado de la coalición PRI-PRD. Y no es para menos, en los últimos 59 días Mario Moreno ha realizado una intensa campaña en las siete regiones de la entidad y no ha perdido tiempo en conflictos estériles.

Los guerrerenses lo perciben como el candidato de las propuestas serias, y no de las ocurrencias.

Durante el primer debate realizado por el IEPEC, el pasado 28 de abril, quedó demostrado que Mario Moreno es el candidato mejor preparado para gobernar Guerrero en los próximos seis años. Su experiencia en la administración pública municipal, estatal y federal, y su destacado papel como legislador local y federal, son sus mejores cartas de presentación.

Si Mario Moreno ha crecido en las encuestas y se perfila como ganador de la elección es porque ha privilegiado la construcción de acuerdos y la unidad al interior del PRI y el PRD, cosa que no ocurre en Morena, en donde todos los días surgen denuncias contra Marcial Rodríguez Saldaña y Mario Delgado por la venta de candidaturas y por la imposición de Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado y a quien tachan de ’Juanita’.

Este lunes, Campaigns & Elections Mexico (la revista más importante en el mundo del marketing) publicó una encuesta sobre las preferencias electorales rumbo a la elección de 2021 en los 15 estados en donde se renovarán gubernaturas –Guerrero, entre ellos–.

La encuesta se realizó este domingo 2 de mayo, el cual tiene una confiabilidad del 95% y un margen de error de 4.95%. Y se incluyeron a los ocho candidatos oficialmente registrados ante el IEPC, entre ellos Evelyn Salgado, quien el sábado fue registrada como la abanderada de Morena, en sustitución de su padre.

Y los resultados son contundentes y que, obviamente, los morenistas rechazan y cuestionan porque no les favorecen. ¡Cuándo no!

En los careos y a la pregunta ’Si hoy fuera la elección para gobernador en Guerrero y estos fueran los candidatos ¿por quién votaría?’. Evelyn Salgado Pineda, de Morena, obtiene 34%; Mario Moreno Arcos, de la coalición PRI-PRD, 42%; Irma Lilia Garzón, del PAN, 3%, y Ruth Zavaleta Salgado, de MC, 2%.

Mientras que Dolores Huerta Baldovinos, del PES, obtiene 1%; Manuel Negrete Arias, de Fuerza por México, 2%; Ambrocio Guzmán Juárez, de RSP, 1%, y Pedro Salgado Valladares, de la coalición PT-PVEM, 2%.

Cabe destacar que el 13 por ciento de los encuestados no ha decidido todavía a quien darle su voto.

Y en otro careo en donde solamente aparecen Evelyn Salgado y Mario Moreno, se le pregunta a los encuestados: ’Tomando en cuenta lo que ocurre en Guerrero ¿quién cree usted que ganará la elección a gobernador?’.

El resultado fue más contundente.

Mario Moreno obtuvo 58% y Evelyn Salgado 42%. ¡Zas!

Como dice el dicho: "caballo que alcanza, gana" y la tendencia actual hace inminente que Mario Moreno sea el próximo gobernador de Guerrero.

Comentarios:

E-mail: [email protected]

Twitter: @efiglesias