*Mario Moreno, candidato para algunos priistas de la Montaña

*El PRD abierto a alianzas: Raymundo García Gutiérrez



Poco a poco lo van vislumbrando como el posible candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional.



En las visitas que realiza a los distintos pueblos como parte de las acciones de la Secretaría de Desarrollo Social, Mario Moreno recibe claras muestras de apoyo como candidato a la gubernatura.

Y eso se explica a que la gente así lo percibe.



Esto puede deberse a una reacción psicológica de la población, posiblemente por la empatía que genera la presencia de este político y funcionario estatal al visitar sus comunidades, y por la atención que les ha venido dando en sus gestiones.

Es cierto, esas acciones son parte de lo programado en esa Secretaría, pero la actitud del funcionario estatal puede verse como la de un político comprometido y efectivo.

Habrá que señalar que pocos son los políticos que logran esa conexión con la gente, y solo lo consiguen quienes son vistos como aliados, protectores y gestores de sus comunidades. Y para eso debe ser alguien que sea visto como honesto y sincero.

Esta puede ser la explicación a que debido a la cercanía de la selección de los candidatos a la gubernatura, en la Montaña, un fuerte grupo de priistas han asumido como su gallo para la gubernatura por el tricolor a Mario Moreno Arcos.

Líderes políticos y sociales, estructuras de comités municipales se pronunciaron definitivamente por la opción que representa Moreno Arcos al interior del Revolucionario Institucional.

Los mandamases del priismo estatal tienen la palabra en decidir entre un candidato que ha ganado varias elecciones, sin cola que le pisen, ni ha sido señalado por hacer acuerdos con grupos criminales, ni por manejo irregular de millones de pesos del erario, u otro que aunque es más conocido, tiene más negativos en contra.

Justamente por esa mala reputación de algunos políticos la ciudadanía se alejó de las urnas y de los partidos, entre ellos el PRI al que le han dado la espalda en distintas elecciones.

Quizá para algunos no es obvio el mensaje de la población y la demanda que hacen de tener políticos honestos en el gobierno, con credibilidad, éticos, con verdadero compromiso de servir y verdaderamente capaces de atender la problemática de la sociedad.

Los mandamases priistas tienen la palabra.

EL PRD ABIERTO A ALIANZAS: RAYMUNDO GARCÍA

El diputado federal Raymundo García Gutiérrez señaló que aunque el PRD ya tiene en Evodio Velázquez Aguirre a su candidato a la gubernatura, su partido está abierto a una alianza electoral para medirlo con otro candidato de otros partidos políticos.

Quien demuestre tener mayor respaldo ciudadano será el candidato, afirmó el líder estatal de Democracia Social.

García Gutiérrez valoró la participación de los militantes perredistas en el proceso de selección, donde resultó con mayor puntuación el exalcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre.

Explicó que lo que viene es la alianza y el candidato perredista se va a medir con los candidatos de los partidos que participen.

Como el PRD siempre ha estado abierto a la sociedad, señaló que también pueden participar candidatos externos.

En la selección del candidato de la alianzas, el diputado, entrevistado en una radio local, reconoció querer ’que siga nuestro amigo Evodio Velázquez arriba de las preferencias’, pero si la ciudadanía decide que sea otro ciudadano, igual vamos a tener que respaldar a quien resulte ganador’.

Esta medición puede ser mediante otra encuesta, pero la decisión final dependerá de los acuerdos que establezcan los partidos que firmen la coalición, aclaró el entrevistado.

El candidato de la ciudadanía será quien tenga mayor respaldo, dijo.

El exalcalde de Acatepec, y quien podría repetir como candidato a diputado, destacó que se cuidará la unidad del PRD, y postularán como candidatos a quienes realmente sean competitivos y tengan verdaderas posibilidades de ganar en la elección del 2021.

No dejó de reconocer que cuando los grupos políticos se aferran a poner a sus candidatos los resultados no son favorables, y quienes tengan buena aceptación y respaldo ciudadano, serán los abanderados.

Por su parte, la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD en Guerrero, reconocieron la civilidad de los aspirantes a la candidatura por la gubernatura: Evodio Velázquez Aguirre y Carlos Reyes Torres.

A ambos los señalaron como dos referentes importantes del PRD, que han construido importantes movimientos sociales y políticos en favor de las y los guerrerenses.

Anunciaron que en unos días emitirán la convocatoria para designar al candidato del Sol Azteca en la persona de Evodio Velázquez Aguirre, ’quien posee una amplia trayectoria política y de gobierno. Él, encabeza un relevo generacional que imprime vigor y fortaleza para el proceso electoral.’

De Carlos Reyes, lo describen como la persona ’que representa la experiencia, madurez y congruencia.’

Asimismo, como un político de palabra al reconocer a quien salió adelante en las preferencias, ’así como haciendo valer su compromiso de apoyar el camino, que con esfuerzo, emprenderá Velázquez Aguirre en las próximas semanas.’