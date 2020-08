Mario Moreno: con perfil ganador

Por su trabajo como eficiente servidor público en los tres niveles de gobierno, y por haber desempeñado cargos de elección popular-, Síndico Municipal, alcalde de Chilpancingo, diputado local y federal- Mario Moreno Arcos, actual Secretario de Desarrollo Social estatal, ha logrado un posicionamiento que lo consolidan como fuerte aspirante priista a la candidatura para gobernador del estado.



Mario, lleva unas tres décadasdentro de la función pública y partidista; se ha formado y forjado en diversas actividades productivas desde cuando era adolescente. Sus etapas de juventud y madurez son el de un ciudadano honorable. Moreno Arcos, NUNCA ha sido señalado de ser un servidor deshonesto, prepotente, arrogante o déspota; como esos políticos que pierden el piso y se comportan de manera petulante, altanera y soberbia.



Cualquier parecido de cierto aspirante forastero a ser candidato, es mera coincidencia. Quizás, diseñamos el retrato hablado de un nefasto político ’chicharronero’, quien se siente Virrey, pues pretende que todos se le arrodillen.



El titular de Desarrollo Social -Moreno Arcos- ha venido cumpliendo con creces su función aplicando distintos programas de esa dependencia, como: Apoyos a discapacitados, adultos mayores, madres solteras, ancianos en el olvido.



Mario, es uno de los colaboradores más eficientes del gabinete y leales al gobernador, Héctor Astudillo Flores. También, a través de la Sedesol estatal se ejecutan programas de vivienda -un cuarto más-, electrificación e instalación de paneles solares en viviendas donde no hay energía eléctrica, que están en zonas de la sierray comunidades muy lejanas.



Costa Chica, Costa Grande, Montaña, Centro, Acapulco y la Sierra, son las regiones favorecidas. Casi en víspera para que arranque el proceso electoral, se registren precandidatos e inicien precampañas, el nombre de Mario Moreno Arcos, trasciende a nivel estatal y nacional, con tal fortaleza que es uno de los más fuertes aspirantes para abanderar al PRI como candidato a gobernador.



Todo en su tiempo y momento. El PRI, ya tiene su terna integrada por Mario Moreno Arcos, Manuel Añorve Baños y Héctor Apreza Patrón. Mario, JAMÁS ha perdido una elección, para Síndico, diputado local y federal; presidente municipal de Chilpancingo, hasta en dos ocasiones.



Moreno Arcos, reúne el perfil de un político ganador. ASTUDILLO: ¡CUIDADO CON FRAUDULENTOS! El gobernador Héctor Astudillo Flores, en tiempo y forma, alerta a la población de Guerrero para que no se dejen engañar por pillos que andan vendiendo supuestas vacunas contra el coronavirus, Covid19, como ocurre en Tlapa de Comonfort.



Tajante, el mandatario estatal afirmó que tales vacunas todavía no existen, y que el problema de Covid 19, es a nivel mundial; insistió que la población denuncie a las personas -defraudadores- que supuestamente venden el antídoto contra la pandemia.



Bien por el mandatario estatal. ESTEBAN ALBARRÁN: RESTRUCTURAR AL PRI. De cara al proceso electoral del 2021, que ya toca la puerta, el PRI estatal a cargo de su líder, Esteban Albarrán Mendoza, logró la designación de 74 de 81 comités municipales, cuyos dirigentes tomaron protesta estatutaria el pasado fin de semana.



El resto de comités municipales serán nominados por usos y costumbres; y en otros casos, no hubo registros porque los aspirantes no lograron reunir documentación requerida. Enel caso de Acapulco, de acuerdo con nuestras antenas (fuentes) ciertos tránsfugas (chaqueteros) y personajes con mala fama, trataron de apoderarse de ese importante espacio, la Joya de la Corona Política Tricolor.



El dirigente estatal del PRI, Albarrán Mendoza, ha venido trabajando intensamente en las siete regiones, para reestructurar al tricolor; no se ha confrontado con ningún sector de este partido, que es segunda fuerza política en Guerrero.



La nominación del nuevo líder municipal en Acapulco se pospuso, pero en ese cargo será nombrado alguien que no tenga cola que le pisen; mujer o masculino, que no haya andado de chapulín al servicio de otros partidos opositores al tricolor.



De esos Judas, abundan. Las derrotas del PRI, nunca han sido eternas; el tricolor, renace de entre sus cenizas y es capaz de enfrentar los peores escenarios, como ocurrió hace más de dos años, cuando sucumbió frente al partido del presidente AMLO, quien ya no aparecerá en la papeleta para el 2021.



El joven líder del PRI, Albarrán Mendoza, le echa muchas ganas a la chamba, y ha comentado que para la próxima contienda, el tricolor postulará a sus mejores hombres y mujeres, donde estarán en disputa estos cargos: -Gobernador, presidentes municipales, diputados locales y federales.



Para el 2021, veremos de qué está hecho el PRI, que enfrentará a su principal adversario: Morena, cuyos dirigentes todavía andan festinando, como si anduviesen en campaña. Muchos políticos -more-nacos improvisados- que aún festejan haber llegado al poder -diputaciones, senadurías, alcaldías- y que pretenden continuar pegados eternamente a la ’chiche’ presupuestal otros tres años, enfrentarán su triste realidad. Veremos y escribiremos… Punto. [email protected]