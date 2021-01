Mario Moreno, confía en que será candidato

*Controversiales señalamientos de Xavier Olea



Fueron tan controversiales las declaraciones que en entrevista diera el exfiscal Xavier Olea en relación con el tema de la denuncia de violación sexual en contra de Félix Salgado Macedonio, que el mismo gobernador del estado ha contestado ’ser respetuoso de los temas electorales, ni me meto ni me metan.’

Además, también la firma Olea&Olea se deslindan del abogado, al publicar un tuit donde recuerdan que ’No es socio de nuestro despacho el señor Xavier Olea Peláez y por ende somos totalmente ajenos a sus comentarios, publicaciones y actos, mismos que evidentemente no nos representan y menos aún coincidimos con ellas.’

El actual Fiscal de Guerrero Jorge Zuriel de los Santos fue más crítico al responder que ’las decisiones que tomamos como funcionarios tienen consecuencias, que deben asumirse con madurez, porque representan nuestra formación, carácter y disciplina.’

Y añade: ’culpar a otros de actos u omisiones propios además de cobarde es inmoral.’

Previo a estas respuestas, Xavier Olea, exfiscal de Guerrero, señaló que es verdadera la denuncia de violación en contra de Félix Salgado Macedonio, y que no derivó en acción penal por orden de ’quien maneja las cuestiones políticas.’

Es decir, acepta que no actúo con la independencia que le otorgaba la autonomía de la Fiscalía, por lo tanto, quien puede ser culpado por su no actuar o por hacerlo negligentemente es el propio Xavier Olea.

Olea Peláez señaló que existen pruebas de esa violación y videos donde ’esta persona -se refiere a Salgado Macedonio- mandó por WhatsApp a la señora donde la está violando y golpeando, porque no fue solamente una vez.’

Donde él mismo se pone la soga en el cuello es cuando afirma que no se procedió ’por razones única y exclusivamente políticas en las que yo no estuve de acuerdo’.

Es decir, el exfiscal sabe que este asunto va a llegar más lejos y ha salido a la palestra para curarse en salud de su negligencia y abdicación de su papel como Fiscal.

El problema es que su presencia en los medios es para tratar, de manera irresponsable, culpar a otros de lo que no hizo en su momento.

Por eso es que el gobernador contesta estar concentrado en sus funciones con seriedad y responsabilidad. ’Ningún tema me distrae. En el tiempo que me queda al frente del Poder Ejecutivo me dedicaré a trabajar siempre dentro de la ley.’

Agrega ser ’respetuoso de los temas electorales, ni me meto ni me metan’.

Veremos que prosigue, pues Xavier Olea, controvertido como siempre, ya está en el escenario electoral.

Por mientras el Fiscal Jorge Zuriel de los Santos señaló con mucha razón que ’culpar a otros de actos u omisiones propios además de cobarde es inmoral.’

MARIO MORENO RECORRE LA COSTA GRANDE, y en Tecpan es donde cierra su recorrido por la región, con la confianza de que será designado el abanderado rumbo a la elección del próximo mes de junio.

Al grito de ’Mario Moreno, tú eres el mero bueno’, fue recibido en San Jerónimo, donde los habitantes señalaron que él es quien debe gobernar Guerrero para que atienda y resuelva las demandas y necesidades de los guerrerenses.

En este evento y en Tecpan de Galeana, estuvieron dirigentes priistas, ganaderos, campesinos, comisarios municipales, líderes naturales, regidores y ex presidentes municipales de la región.

Ante esa población se comprometió impulsar proyectos productivos para generar empleos y recursos económicos que reactiven el desarrollo tras las afectaciones que ha dejado la pandemia generada por el Covid-19.

Esa confianza en su proyecto por parte de la población es como a Mario Moreno Arcos le otorga la seguridad de que acudirá a registrarse el domingo próximo como candidato ante su partido en un acto de unidad.

Y es que sin duda es el aspirante que más ha crecido en preferencias electorales, al grado de que existe una percepción por parte de los priistas de que será Mario el elegido en unidad para que solo él acuda a registrarse ante la comisión electoral de su partido.