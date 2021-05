Mario Moreno confía que haya una contienda con respeto y en apego a la legalidad

El candidato a gobernador de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, aseguró que seguirá haciendo una campaña de propuestas y que no se va a enganchar, que tomará ’las cosas de quien vienen’ y se dijo confiado en que prevalecerá el respeto entre los contendientes.



Señalo que si un candidato o una candidata quiere debatir con gusto, pero no se enganchará con quien solo busca llamar la atención.



Moreno Arcos explicó que está preocupado porque haya paz, tranquilidad entre la población, en llevar soluciones y propuestas, ’yo en lo demás no me engancho’.

’Guerrero necesita que haya paz, que haya tranquilidad. Que quienes estén buscando ser el gobernador de Guerrero lleven propuestas serias, responsables y yo en eso estoy, no me engancho en lo demás’.



En cuanto a su propuesta a favor de las mujeres, indicó que ha hablado de la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra las Mujeres y en cuanto al tema de los feminicidios, el candidato de Así Gana Guerrero manifestó que es un asunto que se debe atender de manera urgente y que se apliquen penas severas para que esto ya no ocurra más, ni en México ni en Guerrero.



’Que haya Agencias del Ministerio Público para atender delitos contra las mujeres, sé que hay ciudades seguras. He hablado de la atención a las estancias infantiles como un programa estatal. Básicamente son temas que hoy está asociación civil me ha planteado’, aseveró.



En cuanto a las intervenciones del presidente en esta contienda electoral, dijo que los órganos electorales deben garantizar que sea una contienda apegada a la ley, con respeto a las instituciones y a la democracia.