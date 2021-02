Mario Moreno, construir una nueva historia para Guerrero

*Hay Evodio para rato



Si hay algo fundamental en este momento en la alianza conformada por el PRI y el PRD es pugnar por la unidad y la confianza entre ambas fuerzas.

El virtual aspirante a gobernador por estas dos fuerzas políticas, Mario Moreno Arcos, ha venido señalando su agradecimiento a las dirigencias estatales y nacionales de estos dos partidos por su nominación como candidato común de esta alianza.

A diferencia de otros aspirantes a gobernador que no dudan en anteponer sus intereses personales a los colectivos, incluso a la guerra sucia para destruir a sus oponentes de partido, adelanta que trabajará por el bien común de ambos partidos y para que representen una opción verdadera para los guerrerenses.

Vale destacar lo dicho en una de sus reuniones con estructuras priistas en la Montaña, donde señaló que ’se esforzará para fortalecer las coincidencias entre ambos partidos, con su militancia y simpatizantes, para construir una nueva historia.’

Este fin de semana Moreno Arcos encabezó los primeros encuentros con estructuras del tricolor, durante la que fue su primera gira de trabajo tras conocerse el resultado de las encuestas para definir al abanderado de la alianza con el partido del Sol Azteca.

En esa reunión convocó a respetar los tiempos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), adelantando que cuando se lleve a cabo el registro oficial dará más detalles sobre su propuesta para impulsar al agro guerrerense y el desarrollo integral para las mujeres.

Mario es de los políticos que entienden que para aspirar a ser candidato debe estar convencido de que posee capacidades y competencias y que tiene propuestas que ayudarán a la sociedad.

Además muestra humildad y serenidad, suficiente como para no adoptar conductas grandilocuentes, como vemos en otros partidos.

Otro conocimiento que asegura tener es acerca de las necesidades del estado y cómo atenderlas, explotando sus potencialidades.

A los integrantes del PRD les pidió trabajar juntos para fortalecer esa alianza común, centrándose en los objetivos comunes, ’más allá de intereses personales, porque está en juego el futuro de Guerrero.’

Mientras, Evodio Velázquez Aguirre se prepara para en esta semana fijar postura acerca del proceso de selección de candidato, adelantando que seguirá trabajando ’codo a codo con la gente por mi querido Guerrero, porque si algo he aprendido es que solo no se llega a ningún lado.’

El exaspirante del PRD, adelanta ’estar contento y tranquilo, agradecido con Dios por estar rodeado con su familia y tomando un espacio de reflexión’.

Agradeció a quienes le dieron su apoyo, y destacó que ’hay Evodio para rato’.

Velázquez Aguirre frenará esta semana las especulaciones en torno al resultado de la selección del candidato, y tiene mucha razón cuando dice que hay Evo para rato.