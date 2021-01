*La no candidatura de Félix

*Mario Moreno crece en la intención del voto, según Massive Caller

*10 de enero, registro de candidatos a la gubernatura en el PRI

*Algunos aspirantes a diputados



Para pesar de sus seguidores, ha quedado claro que Félix no es candidato aun, y la dirigencia de Morena ha abierto un periodo más para que pueda serlo.

Parece que es un político que está a prueba o han dejado un espacio de tiempo para que aquellos que no lo aceptan, busquen la manera de tumbarlo de las preferencias ciudadanas, como lo está haciendo Luis Walton y el equipo de Pablo Amílcar, quienes cuestionan que pueda ser candidato con una denuncia de por medio.

Visto así, da la impresión de que a Félix cada vez se le aleja la candidatura de Morena.

La acusación de violación y su aclaración, serán clave en este proceso electoral.

Mientras, circulan datos de la encuestadora Massive Caller, levantada el 31 de diciembre, donde señalan que Mario Moreno ha seguido creciendo en la intención del voto y que se ubica en relación a Félix Salgado Macedonio a una distancia de 11 puntos porcentuales.

Sin duda que estos datos pueden ser interesantes para el PRI y para Mario Moreno, ya que dicha encuesta señala que a la pregunta de que si hoy fuera la elección para elegir gobernador ¿por cuál partido o candidato votaría usted? Moreno Arcos obtuvo el 27.2 por ciento, contra 38.5 del puntero.

Obvio que estos datos no van a motivar a Mario Moreno para que eche las campanas al vuelo, pues siempre ha actuado como un político prudente, aunque dichos datos–comparados con otras mediciones– pueden servir de fundamento para que su partido, el PRI, decida nombrarlo candidato a la gubernatura.

Con eso llegaría al siguiente paso, el de medirse con el precandidato del PRD, Evodio Velázquez Aguirre.

Cabe recalcar que Mario lleva seis elecciones ganadas, y apenas lleva dos meses trabajando para su candidatura a la gubernatura por el PRI.

Así que su equipo y sus seguidores seguramente estarán convencidos de que Moreno Arcos seguirá creciendo en las preferencias ciudadanas.

Ya que se menciona al tricolor, este partido anunció que será el 10 de enero la fecha para el registro de los precandidatos a la gubernatura del estado de Guerrero.

Eso lo anunció el presidente de este instituto político Esteban Albarrán Mendoza, quien señaló que esta nueva fecha tiene como objetivo privilegiar y fortalecer la unidad de su partido y promover la participación de las y los interesados, quienes deberán contar con el apoyo total de la militancia, pero además con un fuerte y legítimo respaldo de la ciudadanía en general.

Agregó que los candidatos que habrán de representarlos en los próximos comicios, deberán cumplir con todos los requisitos estatutarios del partido, por lo que serán legítimamente respaldados por la militancia y deberán tener amplia experiencia, trayectoria, honestidad y con un gran compromiso social.

Pasando a la lista de aspirantes a diputados locales, se puede mencionar algunos de los más importantes y que pueden ser claves para ganar frente a otras opciones partidistas.

Marco César Armenta Adame, por el distrito 02, cuya legítima aspiración era la presidencia municipal y ahora tiene la fortaleza electoral suficiente para ser elegido en urnas por este distrito.

Otro candidato clave es Olaguer Hernández Flores, por el distrito 19, cuya base electoral se encuentra en varios municipios de la Sierra de Guerrero.

Jesús Parra García seguramente ganará el distrito 25, gracias a que ha realizado un excelente gobierno en el municipio de Chilapa, que hasta podría volver a reelegirse sin ningún problema.

Héctor Vicario Castrejón, al PRI le representa experiencia, y va por el distrito 23, y será la mejor manera de demostrar que tiene el respaldo de los electores de este distrito.

Ricardo Astudillo Calvo, por primera vez aparece en las listas de aspirantes a diputados, y va por el 07 tratando de demostrar que no por ser hijo del gobernador le será dada la diputación, sino que la tiene que obtener en las urnas.