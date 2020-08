Mario Moreno: cumpliendo con la encomienda

www.guerrerohabla.com



Para que un gobierno funcione se requiere de funcionarios con experiencia en la administración pública, que sean sencillos, honestos, trabajadores y comprometidos con las causas sociales.

En la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores hay buenos elementos. Uno de ellos es Mario Moreno Arcos, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien desde que asumió el cargo (3 de abril de 2018) se le ha visto muy activo recorriendo los 81 municipios de la entidad y atendiendo con sencillez a las personas que se le acercan.

También se le ha visto sostener importantes reuniones con funcionarios federales, alcaldes, legisladores, dirigentes de organizaciones sociales y de asociaciones civiles, así como con comisarios y líderes de colonias.

Mario Moreno atiende parejo, sin distinción partidista, ideológica o religiosa. Lo mismo puede atender en sus oficinas ubicadas en Chilpancingo, o en comunidades de la Sierra o la región de la Montaña.

Lo suyo es el trabajo de territorio y escuchar directamente las demandas sociales.

Muy pocas veces se le puede ver vestido de traje y corbata, ya que su vestimenta consiste en un pantalón de mezclilla, camisa manga larga a cuadros, zapatos o tenis… y a veces portando una gorra para cubrirse de los rayos del sol.

El gobernador Astudillo no se equivocó en integrarlo a su gabinete. Hizo bien. Y los resultados están a la vista.

’He tomado la decisión de designar a la Secretaría de Desarrollo Social a Mario Moreno Arcos, que en lo particular me da mucho gusto que se integre al gabinete, en el cargo de secretario de Desarrollo Social’, señaló el mandatario estatal en aquel entonces.

Y no sólo eso. También aprovechó el momento para señalar que con Mario Moreno ha sostenido una relación de varios años, ya que fueron compañeros en el Ayuntamiento capitalino, cuando Morenos fue síndico y él alcalde en el periodo 1996-1999, agregando además que ’es un guerrerense calificado’.

Como titular de la Sedesol, Mario Moreno ha entregado diversos apoyos y programas sociales en los 81 municipios.

’Un Cuarto Más’, los paneles solares e ’iluminando Guerrero’, por ejemplo, son algunos programas que han beneficiado a miles de familias en la entidad, y que a pesar de la pandemia del Covid-19 y de los recortes presupuestales siguen operando, ya que la prioridad del gobierno astudillista es mejorar las condiciones de vida de las familias más desprotegidas.

Durante una gira de trabajo que realizó el pasado 10 de junio por la región Norte de la entidad y ante autoridades municipales, Mario Moreno señaló: ’Es el interés de la administración de Héctor Astudillo continuar con el trabajo proyectado e ir implementando acciones que nos permitan apoyar y paliar en lo posible este problema que enfrentan todos los días muchas familias en el estado de Guerrero’.

Y reiteró, además, que el gobernador Astudillo ha instruido a todo su gabinete a no bajar la guardia y seguir trabajando, ’todos quienes conformamos su equipo por supuesto no vamos a parar, vamos a seguir trabajando con ese gran compromiso’, dijo.

Este martes 18, durante un evento efectuado en Casa Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo y el titular de la Sedesol estatal dieron formal arranque a las obras de Ampliación de Redes de Electrificación y Sistemas Fotovoltaicos en el estado.

En dicho evento y en el que también estuvieron presentes Alfredo Ruiz Manjarrez, gerente de Distribución Centro-Sur de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y algunos alcaldes, Mario Moreno agradeció al gobernador su confianza y paciencia durante el tiempo en que se gestionaron los recursos (300 millones de pesos).

’Debo decirle señor gobernador, primero que le agradezco me haya dado la oportunidad de ser el secretario de Desarrollo Social, pero sobre todo, que me haya tenido paciencia y confianza en el reto que nos tocó vivir para la consolidación de este proyecto que gracias a Dios hoy es realidad’, señaló.

Gracias a la buena coordinación entre el gobernador Héctor Astudillo y el gobierno federal se han podido gestionar importantes recursos para electrificar a los lugares más apartados del estado, principalmente las que se ubican en la Sierra y la Montaña.

Insisto, Mario Moreno es un buen elemento en el gabinete estatal, ya que no solamente opera con eficiencia los programas sociales, sino que también gestiona recursos. Y como bien lo dice el gobernador Astudillo: es un guerrerense calificado.

Por cierto, el nombre de Mario Moreno se menciona fuertemente para un importante cargo de elección popular en 2021, pero de eso hablaremos en otro momento.

