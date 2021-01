Mario Moreno, el elegido

Este domingo quedó muy claro que al Partido Revolucionario Institucional (PRI) sí le interesa retener el poder en Guerrero.

Lo comento porque mejor decisión no pudo haber tomado al designar como su candidato a la gubernatura al ex alcalde de Chilpancingo y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estatal, Mario Moreno Arcos, un personaje que proviene de cuna humilde y que se ha destacado en ganar elecciones.

Es cierto, Morena encabeza las preferencias electorales en este momento. Pero es evidente que al interior de dicho instituto político hay bastante inconformidad por la designación de Félix Salgado Macedonio como su gallo para las elecciones del próximo 6 de junio; sobre todo, porque el personaje de marras enfrenta serias denuncias por violación sexual y violencia de género, lo que afecta la imagen de Morena ante el electorado.

El PRI no tenía de dos sopas. O elegía a Mario Moreno o al senador Manuel Añorve Baños.

Finalmente, Alejandro ’Alito’ Moreno Cárdenas, líder nacional del tricolor, informó que Mario Moreno sería el candidato, tomando en cuenta, desde luego, la opinión de los jerarcas del PRI en la entidad.

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local y que también buscaba la candidatura, Héctor Apreza Patrón, aceptó la decisión de la dirigencia nacional e inmediatamente le manifestó su respaldo a su amigo Mario Moreno.

El único que se inconformó fue el senador Manuel Añorve, quien salió visiblemente molesto de la reunión que se llevó a cabo en el hotel Holiday Inn-Diamante de Acapulco, la noche del sábado. De hecho, amagó con registrarse este domingo como precandidato ante la Comisión de Procesos Internos, que preside el diputado Heriberto Huicochea Vázquez, lo que finalmente no ocurrió.

Lo cierto es que Mario Moreno fue arropado durante su registro como precandidato único a la gubernatura por el ex gobernador y actual coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, por el ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local en las LIX y LXI Legislaturas, Héctor Vicario Castrejón, quien acudió en representación del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer; del ex integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y candidato a diputado local por el distrito 07 de Acapulco, Ricardo Astudillo Calvo, quien asistió en representación del grupo astudillista, y por el ex senador y actual presidente del PRI en Guerrero, Esteban Albarrán Mendoza.

También estuvieron presentes los dirigentes de sectores y organizaciones; los presidentes de las comisiones especiales; los 14 candidatos a diputados locales, así como los actuales diputados locales priistas.

Poco antes de las 10:00 horas empezaron a llegar contingentes de las 7 regiones de la entidad para vitorear al personaje que los representará en la elección de gobernador.

En la entrada del CDE del PRI se instaló un filtró sanitario para medir la temperatura de los asistentes, a quienes se les obsequió gel para aplicárselo en las manos, y se les pidió pasar por un túnel sanitizante. Uno de los requisitos que se les pidió de anticipación a los asistentes al evento, fue llevar puesto un cubrebocas.

Mario Moreno llegó acompañado de su esposa, Enei Aranely Bustamante Rodríguez, quien en todo momento se mantuvo sonriente –en señal de agradecimiento– por el apoyo y las muestras de cariño que le manifestaban al ahora abanderado del PRI.

Durante su mensaje, Mario Moreno agradeció a todos los militantes y dirigentes por su asistencia y apoyo. Y lo más importante: hizo un llamado a la unidad, a la civilidad, al respeto, a la prudencia, y a no caer en pugnas estériles.

También manifestó que no es tiempo de triunfalismos ni mucho menos de confrontaciones, y que tampoco es tiempo de bajar la guardia ni de confiarse.

Al gobernador Héctor Astudillo Flores le expresó su reconocimiento porque ha gobernado Guerrero con visión de Estado, con desprendimiento, eficacia y apego a la ley. Y se comprometió a continuar con esa línea.

Asimismo, el oriundo de Izotepec aprovechó el momento para refrendarle su respeto al candidato del PRD, Evodio Velázquez Aguirre, y a toda la militancia de dicho partido, en donde –dijo– tiene grandes amigas y amigos.

’A ellos (militantes del PRD) quiero decirles desde ahora que trabajaré incansablemente para convencerlos y ganarme su confianza de cara a esta gran alianza’, indicó.

Y agregó: ’Desde aquí el llamado a sumarse a esta cruzada en la que Mario Moreno, sin importar la circunstancia, será su aliado. En mí tendrán siempre una mano amiga que se abrirá sincera y franca para todos’.

No cabe duda que el PRI no se equivocó en elegir a Mario Moreno como su candidato para la gubernatura.

En efecto, este es sólo el primer paso que da Mario Moreno; un paso muy difícil de lograr, pero que ha valido la pena. Le tocará ahora convencer a los militantes del PRD para ser su candidato.

Aunque también urge una operación cicatriz para que el senador Añorve se sume al proyecto que le dará continuidad al trabajo iniciado por el gobernador Héctor Astudillo.

Durante varias semanas comenté en este espacio que la militancia priista tenía en el ex titular de la Sedesol a su candidato natural para la gubernatura, al más competitivo para enfrentar a un ensoberbecido Morena y el personaje con menos negativos; y, sobretodo, un aspirante con propuestas viables para sacar adelante a Guerrero, alejado de los escándalos y que respeta a las mujeres.

ENTRE OTRAS COSAS… El que también tuvo actividades en la capital del estado fue el empresario y aspirante de Morena a la gubernatura, Luis Walton Aburto, quien se reunió con 600 simpatizantes, a quienes les agradeció por todo el apoyo que le han brindado durante todo este tiempo.

Asimismo, destacó que el candidato de Morena todavía no se ha registrado, por lo que existe la oportunidad de rectificar, y llamó al senador Félix Salgado a no ensuciar el nombre del partido y que se retire del proceso hasta resolver su situación legal. ¡Zas!

