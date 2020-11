Mario Moreno, el PRI y la construcción de alianzas

------------

La mañana de este lunes y luego de reunirse con el gobernador Héctor Astudillo Flores, Mario Moreno Arcos renunció a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para buscar la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de la entidad en la elección de junio de 2021.

Tal vez para la clase política estatal no fue una sorpresa la renuncia del priista como integrante del gabinete astudillista, ya que desde hace varios meses se le menciona como un fuerte aspirante a la gubernatura.

Lo cierto es que Mario Moreno dio un paso importante. Y no es para menos. A partir de ahora podrá reunirse con los líderes naturales del PRI que le han pedido ser su candidato para retener el poder en Guerrero y demostrar que el tricolor sigue vivo.

Obviamente, no es el único priista que anhela la gubernatura. Ahí están el senador Manuel Añorve Baños y el diputado local Héctor Apreza Patrón, quienes también han manifestado su intención de suceder en el cargo a Héctor Astudillo.

Lo importante de todo es que prevalece un ambiente de respeto entre los tres aspirantes priistas. Y, sobre todo, un buen ánimo para llegar unidos a la elección del domingo 6 de junio de 2021.

La unidad es indispensable, ya que una división o un éxodo de priistas hacia Morena u otro partido, no le conviene en este momento a la cúpula del tricolor.

Es cierto, las encuestas refieren que Morena tiene amplias posibilidades de ganar la gubernatura de Guerrero. Pero dichas encuestas no dicen que Morena es el partido más dividido en este momento y que los equipos de sus prospectos a la gubernatura se atacan despiadadamente en la prensa y en las redes sociales.

Varios analistas coinciden que si el PRI construye importantes alianzas con otros partidos políticos y postula a candidatos competitivos en los 15 estados donde habrán de elegirse a igual número de gobernadores, tiene posibilidades de alzarse con el triunfo.

En Guerrero, es claro que el priista con mayor aceptación de las bases es Mario Moreno Arcos, ya que con o sin cargo público ha apoyado a la gente que se le acerca. Su sencillez, trabajo en territorio y los resultados positivos que ha dado en los cargos que ha desempeñado, son su mayor fortaleza.

Las seis ocasiones que ha competido por un cargo de elección popular, las ha ganado… y por amplio margen.

Mario Moreno no cuenta con padrinos en la cúpula nacional de su partido. Pero eso no ha sido impedimento para abrirse camino en la política, ya que es un hombre de retos.

Y lo más importante: no sólo es bien visto al interior del PRI, sino en otros partidos políticos que le reconocen su trayectoria política y calidad humana.

Desde luego que la decisión de renunciar a la Sedesol, lo pensó varias veces. De entrada, consultó a su familia, a su equipo más cercano y a importantes personajes de su partido.

Como secretario de Desarrollo Social supo trabajar en equipo con los demás integrantes del gabinete y demostró lealtad al mandatario estatal.

El haber sido dos veces presidente municipal de Chilpancingo, le permitió adquirir experiencia en el arte de gobernar. Por lo que está preparado para dirigir los destinos de Guerrero.

El gobernador Héctor Astudillo informó a través de las redes sociales de la renuncia de Mario Moreno como titular de la Sedesol, a quien reconoció su trabajo y el compromiso que tuvo al frente de la dependencia y como integrante de su equipo de trabajo.

Moreno Arcos, por su parte, agradeció al gobernador y a doña Mercedes Calvo de Astudillo, por su invariable apoyo, solidaridad y confianza, pero sobre todo, la oportunidad de servir desde la Sedesol al pueblo de Guerrero.

’El día de hoy presenté al gobernador Héctor Astudillo Flores, mi renuncia irrevocable al cargo de Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Guerrero que he venido desempeñando. Lo anterior, en la búsqueda de nuevos derroteros que habrán de definirse en los próximos días y que desde luego habré de informales llegado el momento’, dijo inicialmente.

Días antes de su renuncia, se dio a conocer en algunos medios que Moreno Arcos se había reunido con el dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, así como con otros personajes del Sol Azteca, para comentarles de sus aspiraciones políticas y plantearles la necesidad de construir una amplia alianza electoral para el 2021.

Una alianza entre el PRI y el PRD, desde luego que genera polémica. Y se entiende: durante varios años fueron los principales protagonistas de la lucha por el poder político en Guerrero.

Hay quienes cuestionan la idea de que dichos institutos políticos vayan aliados en las elecciones del próximo año, en especial un sector de la izquierda. Pero muy pocos cuestionan que Morena haga alianzas con el salinista Partido del Trabajo (PT), con el derechista Partido Encuentro Solidario (PES) y con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), otrora aliado (o satélite) del PRI.

Las alianzas electorales son válidas, legal y políticamente hablando. Sólo los mojigatos se espantan.

Luego entonces, Mario Moreno está en todo su derecho de buscar la candidatura de su partido y construir las alianzas necesarias para llegar a la gubernatura. Y, por lo visto, lleva un buen avance.

