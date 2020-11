Comunicación estratégica.



Mario Moreno en la encuesta de PRS

Una voz persuasiva y cachonda se escucha en el auricular y te habla en tono explicativo:

’Mario Moreno Arcos (MMA), quien fuera secretario de Desarrollo Social, podría ser candidato a la gubernatura del estado, junto con otros actores políticos guerrerenses’.

Se abre una pausa de 3 segundos...

’Es MMA, una de las posibilidades para encabezar la alianza PRI-PRD’.

Se abre otra pausa de 3 segundos...

Vuelve la voz inquietante:

’Hablamos del Centro de Estudios de Opinión PRS, para hacer una breve encuesta de opinión y sobre algunos aspirantes y partidos políticos de Guerrero’.

Pausa de dos segundos...viene la frase que obliga a que te quedes aunque refunfuñes:

’La encuesta es totalmente anónima y tú número ha sido marcado aleatoriamente’.

Otra pausa brevísima y la voz vuelve a la carga para precisar:

’Si desea contestar la encuesta marque uno, de lo contrario marque 2’.

Me atrapa y marco 1. Se hace otra pausa que me pone en suspenso. La voz arremete de nuevo para asirme a su cometido. Reitera:

’MMA podría encabezar la alianza PRI-PRD, marque 1

’Si podría ser otro del PRI marque 2.

’Si alguien del PRD marque 3’.

En automático se abre otra brevísima pausa y retorna la voz.

’La alianza PRI-PRD si es encabezada por MMA, podría ganarle a Morena. Si estás de acuerdo marca 1. Si estás en contra marca 2’.

Me quedo esperando, a ver qué más me pregunta la voz... ya no hay más y aparece el sonido que corta la llamada.

Me quedo imaginando a la gente apretando el 1 u el 2, que ha aprendido que las encuestas son parte de nuestra vida democrática y nos ayudan a ser más certeros en nuestras decisiones.

Checo el número de la llamada con la respectiva lada que ya no se usa y me parece local: 52 7472270906.

Por supuesto que participé, porque creo en la democracia y reflexiono que las precampañas se están encarrerando, dónde los actores políticos de cada partido se están empeñando, como dice Carlos Alazraqui en ’Crear para hacer Creer y Crecer’.

Mario Moreno Arcos, busca conquistar la confianza de los aliados y de la sociedad civil.