Mario Moreno, es recibido como candidato del PRI

*Adela, con altas posibilidades de ser candidata a la gubernatura



Resulta interesante ver como en las reuniones que Mario Moreno realiza es recibido como si ya fuera el candidato del PRI.

Es cierto que sus reuniones son de trabajo, pero la mayoría de quienes se reúnen con él claramente le manifiestan que para ellos Mario es el bueno.

Incluso alguien llegó a proponer que para Morena va un Moreno, casi anunciando un eslogan de campaña para el exsecretario de Desarrollo Social.

Queda de manifiesto que la gente percibe a Moreno Arcos como un hombre sencillo y confiable.

Un político que no es dado a las frivolidades ni a falsas posturas.

Y eso es bien visto por la población.

Recordemos que Mario Moreno renunció a su cargo dentro del gobierno estatal para buscar la candidatura a gobernador por su partido y que es un político que se ha fraguado en las campañas electorales, pues ha ganado mediante los espacios de representación que ha tenido.

Eso no ha sido gratis, pues es resultado de su trabajo y esfuerzo.

Así que gracias a ello ha sido dos veces presidente municipal de Chilpancingo, una diputación local y federal.

Por eso un gran porcentaje de los priistas tienen confianza en que el expresidente municipal sea nominado para encabezar la candidatura del PRI a la gubernatura.

A esa confianza se suma la versión de que al interior del PRI se trata de evitar una ruptura, mediante el acuerdo de obtener un candidato de unidad.

El propósito es que el PRI llegue unido al día del registro, con un candidato consensuado entre la dirigencia y la base tricolor.

Con esta medida se busca evitar que la selección del candidato produzca una ruptura mayúscula y lleve a la debacle electoral a este partido, como sucedió con la salida de Ángel Aguirre Rivero para ganar con las siglas del PRD.

Esta experiencia, no pretenden volver a vivirla.

MIENTRAS ESO SUCEDE EN EL PRI, EN MORENA intentan superar las controversias para lograr la tan anhelada unidad mediante la convocatoria a los aspirantes de este movimiento, por el delegado especial de este partido en Guerrero.

Está claro que de esos siete personajes asistentes a la reunión con el operador de Morena, es de donde saldrá el candidato o candidata a la gubernatura.

A dicha reunión solo asistió una mujer, Adela Román Ocampo, quien tiene amplias posibilidades de ser la candidata de este partido, y más si es que le toca llevar a mujer en la nominación partidista.

Morena debería medir bien las características de todos los aspirantes, porque mientras la mayoría de ellos se la pasan haciendo una burda guerra sucia, la presidenta de Acapulco se la pasa trabajando atendiendo sus responsabilidades para dar resultados a sus electores.

Román Ocampo es la aspirante que no ha caído en lo que hacen sus compañeros, tratar de tumbar al otro de sus aspiraciones mediante señalamientos o filtraciones en los medios de comunicación.

Ese sano ejercicio de la política que practica la edil porteña, la pone en un lugar aparte al de sus compañeros que recurren al golpeteo en contra de sus competidores.

Adela sigue trabajando y pone múltiples ejemplos, como es la convocatoria para que la población pagara sus impuestos prediales, con una rifa de vehículos, pantallas y algunos otros regalos de gran valor.

Son 59 los ganadores del ’Sorteo Predial Acapulco 2020’, celebrado el pasado 20 de noviembre, y los regalos son 3 automóviles último modelo, 30 pantallas led de 50 pulgadas, 8 refrigeradores, 8 lavadoras y 10 bicicletas.

Este concurso, que no tiene precedentes, se realizó en beneficio de los ciudadanos que cumplen con su pago puntual del impuesto predial, recursos que permiten al Gobierno de Acapulco invertir en obras y servicios en beneficio de todos.

Otra actividad importante que la presidenta de Acapulco realiza, es con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Para esto, el Gobierno de Acapulco dio a conocer la programación de la Jornada de 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que se realizará del 25 de noviembre al 10 de diciembre, consistente en impulsar acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres, adolescentes en Acapulco.

Poniendo especial atención al incremento de la violencia en el contexto de la pandemia por Covid-19, principalmente en aquellos casos donde se han presentado signos de violencia de género con anterioridad.

Mediante conferencias virtuales, arte, cine y escritura como alternativas para expresar emociones, narrar la realidad que se está viviendo y al compartirla junto a otras mujeres tejer redes de solidaridad y apoyo, esta jornada contra la Violencia de Género, iniciará del 25 de noviembre y conluirá el 10 de diciembre, con una conferencia magistral de Marcela Lagarde de los Ríos.

Ese es el trabajo de Adela, y por ello, también ha sido víctima de guerra sucia y es altamente probable que con autoría de algunos que estaban en esa mesa, tratando de convencer al público que entre ellos existe unidad.