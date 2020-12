Mario Moreno: generar simpatías al exterior del PRI

En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es claro que el aspirante que cuenta con la mayor aceptación de las bases para ser el candidato a la gubernatura, es el ex alcalde de Chilpancingo y ex secretario de Desarrollo Social estatal, Mario Moreno Arcos.

’Ojalá los de arriba no se equivoquen y usted sea nuestro candidato para que el PRI siga gobernando Guerrero’, le dicen en los recorridos que realiza por las diversas regiones de la entidad.

Mario Moreno es un político al que se le reconoce por los resultados que ha dado en los cargos públicos que ha desempeñado durante los últimos 24 años. Y, sobre todo, porque es un político de territorio y no de escritorio.

Ser sensible a las demandas sociales le permite estar cerca de la gente y conocer la verdadera realidad del estado de Guerrero, sin que nadie se lo cuente. Es más, Mario Moreno es un hombre que proviene de la cultura del esfuerzo y que se ha abierto paso en la política sin padrinos.

El oriundo de Izotepec (comunidad enclavada en la Sierra de la entidad) está consciente que la elección de 2021 será muy reñida. Aunque también ha sido claro que él está preparado para enfrentar a quién le pongan, ya que es un hombre de trabajo, de compromisos y de resultados.

’Soy un hombre de fe, y tengo fe de que no sólo seré candidato, sino gobernador del estado’, señaló el pasado 6 de diciembre durante un encuentro que sostuvo con la estructura electoral y de promoción (del voto) del PRI en Chilapa.

Asimismo, ha señalado que ’no es tiempo de Morena, sino de Moreno’.

El aspirante priista no sólo ha recibido el apoyo de militantes de su partido, sino también de personajes de otros institutos políticos, como es el caso de Saúl Sánchez Arizmendi, ex candidato del PAN en Juan R. Escudero (Tierra Colorada), quien recientemente dijo que a pesar de militar en el blanquiazul votará por Mario Moreno de resultar candidato de la alianza PRI-PRD, ’porque representa el mejor proyecto para Guerrero’.

De acuerdo a encuestas internas y externas del PRI, Mario Moreno mantiene un crecimiento sostenido en el ánimo de los guerrerenses para que sea el abanderado de su partido a la gubernatura del estado.

Cabe destacar que el también ex diputado local y federal ha ganado las seis elecciones en las que ha participado, contrario a los demás aspirantes de su partido que no han ganado ninguna elección en los últimos 13 años.

La mayoría de los consultores de marketing político coinciden que para erigir una candidatura exitosa es importante construir un capital político. Y construir un capital político, recordemos, implica evitar los excesos, tejer alianzas políticas duraderas y saber honrar los acuerdos.

Una de las ventajas que tiene Mario Moreno y que lo hace diferente con sus oponentes internos es que cuenta con pocos negativos.

Si el PRI realmente quiere ganar en 2021 requiere de candidatos competitivos y que cuenten con el respaldo de las bases, y evitar, sobretodo, una imposición como ocurrió en la elección de 2011 cuando el tricolor se partió en dos y perdió la gubernatura frente a sus adversarios.

JESÚS EMILIANO, ORGULLO GUERRERO

El pasado 13 de diciembre, Jesús Emiliano Araujo Araujo, estudiante del primer semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), logró el Campeonato Internacional de Oratoria ’Flores de la Diáspora Africana’.

El joven guerrerense de 18 años y que cuenta con dos campeonatos nacionales de Oratoria, se enfrentó a otros catorce participantes provenientes de Honduras, Costa Rica, Colombia, Chile, Cuba, España, Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú, Uruguay, Argentina y República Dominicana.

Actores políticos, académicos, estudiantes y cientos de usuarios de las redes sociales han felicitado a Jesús Emiliano, a quien le reconocen su talento como orador y por mostrar su interés en la política y en la defensa de causas sociales.

El joven orador es originario de Chilpancingo y además de estudiar la Licenciatura en Derecho en la UAGro, es alumno de la Escuela de Oratoria ’Ignacio Manuel Altamirano’ y egresado del Colegio México.

Jesús Emiliano es hijo de Sandra Araujo Salgado, quien lo ha impulsado y motivado para seguir adelante en el estudio y la oratoria, y del fallecido jurista calentano y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jesús Araujo Hernández.

Qué bueno que haya jóvenes que pongan en alto el nombre de Guerrero y de México en el mundo.

ENTRE OTRAS COSAS… En entrevista para un portal de noticias del puerto de Acapulco, el dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), Marco Antonio Santiago Solís, aseguró que los problemas que enfrenta en este momento Morena por el proceso de selección de su candidato a la gubernatura, se debe a la falta de liderazgo y por la ambición desenfrenada por el poder de sus dirigentes.

También señaló que Morena ’no ha traído el cambio o la tan anhelada Cuarta Transformación a Guerrero’, y al paso que van –dijo– ’no creo que lo logren’.

Recordemos que el PES es aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados, pero al igual que el PT y el PVEM poco a poco van tomando distancia de Morena, ya que los dirigentes de dicho partido o movimiento político-social aplican al pie de la letra el manual del perfecto gandalla y le apuestan en todo momento a la confrontación.

