Mario Moreno lidera encuesta de C&B Research, con 38 por ciento

*Lo sigue Javier Saldaña, con 25 por ciento



Aunque el proceso electoral no ha iniciado cada día que pasa se vuelve más interesante.

El arranque se acerca y los números se mueven, motivados por la percepción de los ciudadanos acerca de la actuación de los prospectos a candidatos.

En esta ocasión, la encuestadora C&B Research, ofrece datos interesantes acerca del comportamiento electoral de la ciudadanía de Guerrero, correspondiente al mes de agosto de este año.

En dicha encuesta, Mario Moreno Arcos aparece mejor posicionado que los demás participantes en ser seleccionados con la pregunta ¿quién cree que debería ser el candidato a gobernador?

La ciudadanía encuestada ofrece la confianza en Moreno Arcos en un 38 por ciento.

El rector Javier Saldaña, tiene el 25 por ciento, seguido de Manuel Añorve, con un 24 por ciento.

Después está Ricardo Taja, con el 13 por ciento.

Otro que no se menciona en la encuesta, pero también participa es el diputado Héctor Apreza Patrón, quien tiene una larga militancia en este partido y con distintos cargos ganados en urnas y con amplia carrera en la estructura de gobierno.

Se desconoce por qué no es mencionado en esta encuesta, pero se debe medir su nivel de aceptación por parte de los electores.

Habrá que insistir que en las definiciones ciudadanas de los candidatos intervienen varios factores, como la simpatía por determinado liderazgo.

Pero para ello, se espera que el candidato les genere confianza y certidumbre de que sabrá cumplir lo que en campaña ofrece.

Es probable que la explicación de que Mario Moreno Arcos esté arriba en la encuesta sea porque el elector no vota por el más conocido, sino por quien le genera mayor confianza en el gobierno que eventualmente desempeñará.

La historia electoral muestra demasiados casos de personajes que son ampliamente conocidos, pero con fama de malos gobernantes o por tener señalamientos por mal manejo de recursos.

Pero también demuestra que la gente no perdona a quienes amparados en el gobierno cometen actos de corrupción o negligencia.

Para la elección del 2021 al PRI le convendría jugarse la elección a gobernador con un nuevo personaje, no repetir la misma fórmula que no les ha dado resultado.

Honestidad, transparencia en el manejo de recursos, capacidad administrativa y de gestión, así como cercano a la gente son algunas de las importantes características que el candidato del PRI y de todos los partidos debe poseer.

A esto se debe agregar que sea capaz de negociar, prever y conjurar conflictos para mantener la paz social y la estabilidad política.

Es necesario que quienes deciden a los candidatos hagan un minucioso análisis acerca de quién de los que participan en este proceso interno es capaz de cumplir con esos requisitos, así como tener ética y solvencia moral.

Por el bien del estado de Guerrero es imperativo que se exploren nuevas rutas de gobierno que permita acercar sus decisiones a la gente y dejar atrás a aquellos políticos que responden a un México atrasado y poco transparente en el uso de los recursos.

Es el momento de dejar fuera de la jugada a los corruptos que tanto daño le han hecho a su propio partido, y agraviado a la sociedad en general, al embolsarse millonarias cantidades de dinero.

Ahí está la encuesta, ojalá que los mandamases del PRI sepan tomar la decisión más acertada.