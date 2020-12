Mario Moreno, mayor experiencia en gestión de proyectos sociales

* Astudillo, uno de los mejores mandatarios: Esteban Albarrán

Roberto Santos

Un pacto de caballeros, es lo que existe entre los tres aspirantes del PRI en el estado de Guerrero, que les permitirá salir unidos después de que se nomine a quien será su abanderado.

Recordemos que son tres los aspirantes: Mario Moreno Arcos, Héctor Apreza y Manuel Añorve Baños.

Ahora se sabe que existe ese compromiso entre los tres contendientes para sacar un candidato de unidad y respetar esa decisión.

Y quien sea el elegido contará con el apoyo de los demás; es decir, van a privilegiar la unidad partidista, necesaria para seguir avanzando en el proceso electoral.

Los aspirantes y la dirigencia nacional, acordaron que el candidato se registrará el día tres de enero, para que el seis se apruebe y se abre un espacio de tiempo para una campaña intensiva.

Será el ocho de enero cuando la Asamblea Estatal de Delegados apruebe esa candidatura.

Después vendrá la medición entre los candidatos del PRI y del PRD, para elegir al candidato de esta coalición que participará en la elección del 6 de junio del 2021.

Esa información la proporcionó Mario Moreno Arcos, quien tiene una reconocida trayectoria como funcionario público, y de representación electoral.

Mario es uno de los mejores activos del PRI a nivel estatal.

Y es uno de los que menos negativos tiene y esto necesariamente será un punto importante para analizar al momento de elegir al candidato priista.

Justamente eso es lo que afecta a Manuel Añorve, quien es conocido en el estado, pero sus negativos también son altos, lo que lo vuelve vulnerable en el proceso electoral, que será muy competitivo y porque habrá altos niveles de guerra sucia.

Además, crearía una fisura grave en el PRD, pues muchos de sus militantes no votarán por él, por ese negro historial que acarrea consigo.

Vistas así las cosas, es lógico pensar que Mario Moreno debe ser el candidato, porque no trae negativos como Añorve, y puede enfrentar con decisión el reto de ser el candidato tricolor.

Este día miércoles, en entrevista, el expresidente municipal de Chilpancingo señaló tener 25 años de experiencia en distintos cargos públicos y que siempre ha sumado al PRI y a la gente que en él confía.

Se dice que un político comienza su verdadera carrera cuando se convierte en gobernante y tiene que dar respuesta a sus gobernados, y Mario ha desarrollado una gestión constante para atraer variados beneficios a las familias guerrerenses.

Cuando un gobernante genera confianza, tiene mayor posibilidad para que los ciudadanos le acompañen en sus proyectos.

Por eso, a los ojos de un alto porcentaje de priistas, Mario es quien tiene esa confianza consigo.

EN OTRO ASUNTO, EL DIRIGENTE ESTATAL DEL PRI, Esteban Albarrán Mendoza destacó el trabajo del Gobierno de Guerrero, encabezado por Héctor Astudillo Flores, al ser reconocida su labor en esta entidad suriana a cinco años de haber asumido la gubernatura y destacarse como uno de los ocho mejores gobernadores con los que cuenta el país.

El dirigente priista hizo referencia a la encuesta que aplicó un medio informativo a nivel nacional, donde destaca el nivel de aprobación de gobernantes de las 15 entidades donde habrá elecciones para renovar al Ejecutivo estatal en el próximo año 2021.

Albarrán Mendoza dijo que ’no cabe duda que la administración de Héctor Astudillo, ha sabido afrontar la carga histórica en nuestro estado, escuchando y atendiendo las necesidades de todos los sectores y brindando soluciones a las demandas más sentidas del pueblo’.

’Por eso no es ninguna casualidad ni sorpresa que Héctor Astudillo esté posicionado como uno de los mejores mandatarios en el país, y como priista nos da orgullo que Astudillo Flores conduzca el rumbo de Guerrero con entereza y conocimiento de los problemas que nos atañen como sociedad, señaló el dirigente estatal del tricolor.

Insistió que para el PRI ’nos da certidumbre y confianza para proponer a un candidato a la gubernatura en 2021, que dé continuidad al proyecto y las acciones de gobierno actuales, que tenga probada lealtad institucional y, muy importante, compromiso social para que la gente confíe y vote por él’.