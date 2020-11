Mario Moreno, probable candidato del PRI

*Presentará PRD a Velázquez Aguirre como su candidato a la gubernatura



*Buenos resultados de la Fiscalía de Guerrero



*La solidaridad de Walton



Hoy jueves el PRD hará la presentación de su candidato a la gubernatura en la persona de Evodio Velázquez Aguirre.

Un aspirante de unidad, arropado por todos los grupos perredistas, quienes van a externarle su apoyo y compromiso de fortalecerlo como su candidato, quien pronto se medirá con el aspirante que el PRI elija en los próximos días, y que todo parece indicar que será el exsecretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, Mario Moreno Arcos.

Y es que para que ambos partidos, PRD y PRI, se mantengan en alianza es necesario que la personalidad del candidato la cohesione. El sol azteca ya tiene a Evodio Velázquez como su propuesta, y falta que el tricolor presente el suyo.

Aunque se percibe difícil que otro que no sea Moreno Arcos, o en su caso, Héctor Apreza, concite esa unidad que de suyo ya es complicada, porque algunos la ven forzada.

Está claro que los perredistas solo van a aceptar si el PRI lleva un candidato que no tenga negativos y que sea confiable.

Porque se sabe que los del sol azteca fueron a la coalición con la condición de que no será con cualquier candidato tricolor, porque de entrada un porcentaje de sus militantes no aceptaban esa alianza y se cree que se puede complicar si llevan a un aspirante sumamente desprestigiado.

LA FISCALÍA DEL ESTADO SIGUE ENTREGANDO RESULTADOS.

Bien por el Fiscal Jorge Zuriel de los Santos, quien detuvo, en cooperación con la Fiscalía e Guanajuato, a Isael ’N’, por el delito de feminicidio de la Dra. Norma Patricia ’N’.

A este sujeto, el juez de control ya le dictó prisión preventiva.

Como se recordará, Norma Patricia desapareció el día 21 de octubre, y por lo cual se inició la carpeta de investigación 12030210400321211020 y en su momento se activó el protocolo Alba a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Desgraciadamente fue encontrada sin vida en la colonia Luces del Mar, municipio de Coyuca de Benítez, el 23 de octubre del presente año.

Gracias al trabajo coordinado de ambas fiscalías se pudo ubicar a Isael ’N’, quien fue aprehendido en la ciudad de Celaya, Guanajuato, para posteriormente ser trasladado al estado de Guerrero y puesto a disposición del Juez correspondiente.

Este sin duda es un gran éxito de la Fiscalía, ya que este caso, como muchos otros han sido solucionados gracias al proceso de investigación e inteligencia de los agentes ministeriales.

Valga mencionar otro caso que ha sido atendido y pronto solucionado, como fue la detención de Pedro ’N’, Dominga ’N’ y Ariam Guadalupe ’N’, como probables responsables del delito de secuestro en agravio de una maestra de un colegio particular en Acapulco.

A los imputados se les acusa de interceptar a la víctima el 7 de noviembre de 2020 cerca de un colegio particular en Acapulco, quienes se transportaban a bordo de motocicletas, golpearon a la agraviada para obligarla a pasarse al asiento de atrás de su vehículo y llevarla a una casa de seguridad, y más tarde exigieron dinero por su rescate.

El pago no se concretó debido al operativo de búsqueda desplegado por la Policía Ministerial, logrando su ubicación, rescate y detención de los imputados, asegurando el vehículo de la víctima.

Hoy se ve que hay trabajo serio y coordinado desde la Fiscalía, a cargo de Jorge Zuriel de los Santos, como hace mucho no lo había.

EL ACTO DE SOLIDARIDAD DE WALTON. Nada como un buen acto de solidaridad, como el realizado por Luis Walton, cuando Ricardo Monreal salió a defender a Félix Salgado del señalamiento de haber cometido una violación sexual, y éste para que su negativa fuera más sólida, obtuvo su carta de no antecedentes penales.

Pues Walton, presto y oportuno como es, inmediatamente salió a dar su apapacho solidario al toro sin cerca, y señaló a los medios que sí existe una carpeta de investigación contra el senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, insistiendo que esta situación es muy delicada, ’no deseada para nadie’, pero confía en que se aclare y el legislador ’salga bien librado’.

Solo para no dejar cabos sueltos, el líder gasolinero agregó que si Salgado Macedonio aparece sin señalamientos, es porque aun goza de presunción de inocencia, pero la carpeta continúa vigente y va a caminar.

Excelente, nada como el expresidente de MC para poner el hombro a un político que es golpeado mediáticamente y, con ello, según perdió hasta diez puntos de preferencia en las encuestas, a decir de algunos.

Seguramente Félix se dará el debido tiempo para corresponder a Walton tan noble gesto hacia su persona.