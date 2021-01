Mario Moreno: Recibido con júbilo

En ascenso crece la presencia e imagen -positiva- de Mario Moreno Arcos, virtual precandidato a la gubernatura de Guerrero. En todos los municipios que visita, es recibido con entusiasmo y júbilo por miles de guerrerenses.



Mario, en los últimos días ha visitado los municipios de Acapulco, José Azueta (Zihuatanejo), Atoyac y Petatlán, en la Costa Grande; también San Marcos, Costa Chica. Presidente de la Conferencia de Honor del PRI, Mario Moreno, ha encabezado mítines en esos municipios, donde se ha reunido con miles de guerrerenses, quienes le plantean la problemática que les atañen.



Mario, jamás ha sido rechazado; por el contrario: la gente lo ven como abanderado de la esperanza, desarrollo, paz social y concordia. Moreno, es pacifista por convicción. Respeto a todas las mujeres de Guerrero y del país, pugna Mario Moreno, para que las féminas no sean objeto de violencia y menos violentarlas física, verbal, ni sicológicamente.



Se les debe respaldar, para su superación en todos los aspectos. La cruzada política que emprende el virtual candidato a la gubernatura Mario Moreno, es un éxito; siempre con medidas sanitarias, guardando distancias para evitar contagios.



El líder priista Moreno Arcos, visitó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien lo recibió en la CDMX, donde dialogaron y acordaron temas referentes al proceso electoral.



Lo que se ve en gráficas, notas y videos, además información en redes sociales, es que el virtual candidato a gobernador Mario Moreno, su presencia, imagen y proyección política van en ascenso, y seguirá por esa ruta. Sin duda, cuando se lleve a cabo la medición entre Mario Moreno con su símil, Evodio Velázquez, éste último declinará por el político de Chilpancingo, quien se convertirá en candidato a gobernador de Guerrero por la coalición PRI-PRD… Al tiempo.



San Marcos: Tomás se reelegirá Además de haber concluido más de 200 obras al cien por ciento en el 2020, el municipio de San Marcos, se convirtió en principal y moderno polo turístico de la Costa Chica, todo bajo la guía del presidente municipal Tomás Hernández Palma quien cuenta con el apoyo de la mayoría de la población sanmarqueña.



Hernández Palma, de extracción perredista, mantiene excelente relación con el gobernador Héctor Astudillo, quien impulsa la nueva vía Costera Acapulco-San Marcos, de 16 kilómetros de longitud, para que en el futuro el turismo fluya más a ese municipio donde hay inversiones de la iniciativa privada, que derivan en empleos.



San Marcos es uno de los municipios más seguros de la Costa Chica, cuenta con hermosas playas, lagunas, ríos, esteros, gastronomía (cocina regional, ricos mariscos) y hospedería que tiende a mejorar hasta cinco estrellas; la meta es llegar al gran turismo. Habrá inversiones extranjeras. Sin importar filiación política, el gobernador Astudillo (priista), ha respaldado al alcalde de San Marcos Tomás Hernández Palma, para mejorar la distribución del agua potable a la cabecera municipal y pueblos circunvecinos.



Los sanmarqueños valoran el trabajo que emprende diariamente el munícipe quien aspira reelegirse; un proyecto un tanto difícil, pero NO imposible. A Hernández Palma lo respaldan su trabajo efectivo y el manejo transparente de recursos. Sin duda, el alcalde de San Marcos, podría reelegirse, porque es eficiente servidor público que da buenos y positivos resultados a la población que lo eligió y gobierna.



Seguro, limpio y exitoso es San Marcos, gracias al trabajo de su alcalde Tomás Hernández Palma. Pocos ediles de Guerrero pueden presumir esto. Feria del Hueso 2021 Beatriz Vélez Núñez, quien lleva más de una década como dirigente de los trabajadores de la Secretaría de Salud, por segunda vez se lanza como candidata a diputada federal por el distrito 07 de Chilpancingo.



¿Realmente la gente votaría por alguien que se convirtió en cacique sindical? En 2018, Bety perdió la alcaldía de Chilpancingo, ante Antonio Gaspar; sin embargo, la dueña de la Sección 36 del SNTSSA, ya se hizo adicta al poder.



Para el 07 se apuntaron cuatro aspirantes de Morena, desempleados y comerciantes en quiebra; quieren el hueso para hacer su cochinito bien gordo, mientras el actual diputado Carlos Sánchez, va por la reelección con apoyo del ’Toro sin Tuercas’ (Félix, el violín)… Manuel Añorve encareció su negociación: pretende que su esposa Julieta Fernández, se convierta en candidata a la alcaldía de Acapulco.



La exdiputada tiene sus méritos, pero -dicen- Alito (Alejandro Moreno, CEN-PRI) ’paró en seco’ al senador Añorve, al advertirle que Julieta tendrá que ’medirse’ con otros aspirantes que aspiran a la joya de la corona, entre estos Ricardo Taja, quien no se raja y trabaja. ’Lana sube, lana baja, la alcaldía es de quien la trabaja’…



Pablo Amílcar Sandoval, exdelegado federal fifí, quien al parecer cayó de la gracia de AMLO, se llevó entre las patas a varios incondicionales, quienes tendrán que buscar nuevos padrinos en Morena, entre ellos: Moisés Reyes Sandoval (su primo), Norma Otilia, Marco Cabada, Mariana García, Nilsan Hilario, Aristóteles Tito, Jesús Villanueva, etc.



Pablo, está agazapado; guarda silencio, algo trama; pero como ’Cabecita de Algodón’ (AMLO) tiene Covid 19 será difícil que lo aborde por la cuarentena. Pablo llegó a Guerrero inflado y sobrado, con arrogancia; no sabe si retornar a la curul, o hará por quitar al actual delegado federal, Iván Hernández Díaz, quien hace bien su trabajo en esa dependencia… Punto.