Mario Moreno: resultados palpables en Sedesol

-----------

Para que un gobierno funcione y dé importantes resultados a la sociedad, requiere de un buen líder (gobernante) y un buen equipo de colaboradores (gabinete).

Desde el 27 de octubre de 2015, en Guerrero ha habido gobernabilidad democrática, instituciones eficaces y desarrollo social, ya que el gobernador Héctor Astudillo Flores fue muy cuidadoso a la hora de seleccionar a los titulares de la diversas Secretarías que conforman el gabinete estatal.

Hubo secretarios de despacho que renunciaron casi a la mitad de la administración, ya que contendieron por un cargo de elección popular, como ocurrió con la chilapense Alicia Zamora Villalva, quien durante más de dos años estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y que actualmente funge como representante del distrito 25 en el Congreso local.

La Sedesol es la dependencia encargada de formular, coordinar e implementar las políticas públicas de desarrollo Social, orientadas a atender de manera eficiente y eficaz las necesidades más apremiantes de la población guerrerense, principalmente de aquella que se encuentra en condiciones de pobreza y marginación, bajo los principios de igualdad de oportunidades, equidad y de justicia social.

Luego de la renuncia de Zamora Villalva, el gobernador Héctor Astudillo designó –el 3 de abril de 2018– al ex alcalde de Chilpancingo y ex diputado federal, Mario Moreno Arcos, como nuevo titular de la Sedesol. Desde entonces, el funcionario estatal ha demostrado ser eficiente y transparente en el manejo de recursos.

Mario Moreno no se distrae en grillas ni en pleitos estériles. Lo suyo es trabajar intensamente para darle buenas cuentas al gobernador Héctor Astudillo y atender sin distingos a los 81 alcaldes de la entidad, legisladores y ciudadanía en general que acuden a la Sedesol para gestionar diversos apoyos sociales.

Si hay algo que distingue a Mario Moreno es que un funcionario que le gusta atender de manera directa a la población y cerciorase de los problemas sociales que enfrenta Guerrero. O sea, no es un funcionario o servidor público de escritorio, sino de territorio.

Diariamente se le ve recorriendo los municipios de la entidad, en donde los alcaldes (de todos los colores partidistas) lo reciben con gran respeto y reconocimiento por la atención que les ha brindado desde la Sedesol. El pasado jueves 22, por ejemplo, durante su visita a Teloloapan, en donde dio inicio a 23 obras de electrificación e inauguró la iluminación del boulevard ’Emiliano Zapata’, como parte del programa ’Guerrero se ilumina’, el alcalde perredista de dicho municipio, Efrén Romero Sotelo, reconoció el trabajo del funcionario estatal y el apoyo solidario del gobernador del estado para con el municipio de Teloloapan.

Durante su intervención, Moreno Arcos recordó que el gobierno estatal, a través de la Sedesol, no solamente ha brindado el apoyo para Teloloapan con las electrificaciones, sino también con la entrega de 160 cuartos rosas, 20 viviendas y otros apoyos, en favor de las familias más desprotegidas del municipio.

Los ciudadanos que acudieron al evento ovacionaron en varias ocasiones al funcionario estatal, a quien llamaron ’amigo de Teloloapan’ y ’distinguido teloloapense’, ya que su esposa la Dra. Enei Aranely Bustamante Rodríguez, es oriunda de la ciudad tecampanera.

Después de visitar Teloloapan, el secretario de Desarrollo Social se trasladó a iguala, en donde entregó llaves del programa ’Un Cuarto Más’ a habitantes de la colonia Cerrito de Tepeyac, y supervisó la construcción de otras acciones de este tipo, con el fin de que se cumpla con la calidad requerida, siendo acompañado por el delegado de Gobierno de la región Norte, Erick Catalán Rendón.

Durante su gira de trabajo por la región Norte, así como también ocurre en otras, hubo quienes le expresaron su apoyo para que en 2021 sea gobernador de la entidad, a lo que Mario correspondía con una sonrisa y una palmada en el hombro.

Gracias a su experiencia en la administración pública y por su sensibilidad política y social, Mario Moreno es uno de los mejores funcionarios del gabinete astudillista. Los resultados están a la vista.

Muy seguramente, el dos veces alcalde de Chilpancingo y que lleva un récord de seis elecciones ganadas en las urnas, estará en la boleta electoral del próximo año. Al tiempo.

LA NECESARIA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA FRENAR EL COVID-19

Durante la transmisión diaria sobre los datos del Covid-19, el titular de la Secretaría de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó que al día de hoy (domingo) Guerrero registró 21 mil 805 casos y 2 mil 202 defunciones, ya que en las últimas 24 horas se presentaron 46 casos, lo que representa un aumento del 0.2% con respecto al día anterior.

Dijo que hay 495 casos activos, ubicados mayoritariamente en Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala, Heliodoro Castillo, Atoyac, Ometepec, Tlapa, Pungarabato, Juan R. Escudero, Coyuca de Catalán, Zirándaro, Tecpan, Taxco y Petatlán, por lo que solicitó a la población ser más responsable y partícipe en la estrategia para reducir los contagios y evitar más muertes en la entidad.

Respecto a las defunciones, señaló que en los últimos seis días se ha mantenido un promedio de 7.1% por día, de tal modo que en la plataforma se tiene un registro de 149 decesos, y que hay 192 hospitalizados, de los cuales 46 están intubados, en estado de crítico.

En efecto, es necesario que la sociedad participe más en el combate del coronavirus haciendo uso del cubrebocas y se quede en casa para evitar contagios.

ENTRE OTRAS COSAS… Este fin de semana se dio a conocer que el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, dio positivo a Covid-19 en un prueba de laboratorio que se realizó luego de que en días pasados presentara algunos síntomas.

En un comunicado de prensa, el representante religioso dijo que en este momento se encuentra siguiendo las indicaciones y protocolos de salud establecidos, en aislamiento domiciliario.

Comentarios:

E-mail: [email protected]

Twitter: @efiglesias