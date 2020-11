Mario Moreno: triunfar en la adversidad

De todos los aspirantes a la gubernatura de Guerrero, el que más elecciones ha ganado en las urnas es el priista Mario Moreno Arcos.

En 1996 fue electo primer síndico del Ayuntamiento de Chilpancingo. Tres años después y gracias a su arduo trabajo político y gestión social, compite como candidato en el distrito local 01 (Chilpancingo y Leonardo Bravo) y derrota por amplio margen al ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Marcial Rodríguez Saldaña, quien en ese entonces abanderó al PRD y que actualmente finge o funge como dirigente de Morena en Guerrero.

En 2002 y a pesar de ser el favorito en las encuestas, el tricolor le niega la oportunidad de ser su candidato a la Alcaldía capitalina y postula al galeno Saúl Alarcón Abarca (qepd). Mario Moreno se disciplinó. No se fue del PRI, como algunos vaticinaron luego de que tuviera ofrecimientos de otros institutos políticos para hacerlo su candidato.

Para las elecciones federales o intermedias de 2003, el tricolor lo nomina como su candidato en el distrito electoral 07 (Chilpancingo, Coyuca de Benítez Juan R. Escudero, Leonardo Bravo y Tecoanapa). Y vuelve a ganar. Su principal adversario fue Sebastián de la Rosa Peláez, en ese entonces miembro del PRD y que ahora milita en las filas del Partido del Trabajo (PT).

En las elecciones de octubre de 2005 y ante un escenario complicado para el priismo por la llegada del PRD a la gubernatura con Zeferino Torreblanca Galindo, Mario Moreno demuestra su fortaleza en las bases y derrota en las urnas a la perredista Lilián Rivas Santillán y retiene para el PRI la Presidencia Municipal de Chilpancingo.

Gracias a su capacidad de gestión ante el gobierno federal, Mario Moreno realizó importantes obras en beneficio de los habitantes de Chilpancingo y sus comunidades. Y ante la buena aceptación que logró como alcalde –uno de los cinco mejores en el país–, el PRI lo postula una vez más como su candidato en el distrito 07 (Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Tixtla, Mochitlán y Quechultenango) para las elecciones de julio de 2009, y arrasa en las urnas. Ernesto Fidel Payán Cortinas, el candidato que en ese entonces postuló el PRD y que actualmente forma parte de Morena, ya no volvió a competir en las urnas por la severa derrota que le propinaron. ¡Zas!

Tres años después (2012), Mario Moreno acepta nuevamente ser candidato a la Alcaldía de Chilpancingo. No era una elección fácil, pero lo tomó como un gran reto.

Recordemos que un año antes, el PRD y sus entonces aliados del PT y Movimiento Ciudadano (MC) ya habían derrotado al PRI y a su candidato Manuel Añorve Baños en la elección de gobernador. Y en 2012 la izquierda electoral se había unido en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador.

El escenario político era, sin lugar a dudas, muy adverso para el PRI.

Al igual que en 2006, AMLO gana en Guerrero y se lleva ’carro completo’ (9 distritos electorales federales y dos escaños al Senado). También hizo posible que la coalición ’Guerrero nos une’ (PRD-PT-MC) ganara en 21 de los 28 distritos locales de mayoría relativa y 46 de los 81 Ayuntamientos de la entidad, como fueron los casos de Acapulco, Iguala, Coyuca de Catalán, Tecpan de Galeana, Tlapa de Comonfort, General Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Tixtla de Guerrero.

Lo cierto es que el efecto AMLO no pudo con Mario Moreno, ya que éste obtuvo 44 mil 576 sufragios frente a los 35 mil 601 del abanderado de la coalición ’Guerrero nos une’, Alejandro Mendoza Pastrana.

Sin embargo, los candidatos que el PRI postuló en los distritos locales 01 y 02, así como el del distrito electoral federal 07, fueron derrotados en las urnas.

En 2015, Mario Moreno fue uno de los aspirantes del PRI a la gubernatura, y al ver que las circunstancias no le eran favorables, declinó a favor de Héctor Astudillo Flores, quien ganó la elección y recuperó para su partido el poder en Guerrero.

Desde el 3 de abril de 2018, Mario Moreno funge como secretario de Desarrollo Social del gobierno estatal, cargo en donde ha dado importantes resultados a los guerrerenses. Antes de ser titular de la Sedesol fue delegado del ISSSTE en Guerrero, donde también se destacó como un funcionario ejemplar.

Hoy por hoy, el nombre de Mario Moreno suena fuerte para abanderar al PRI en la elección de gobernador de 2021.

La mayoría de los analistas políticos del país coinciden que si el tricolor realmente quiere retener las 15 gubernaturas que se disputarán el próximo año, tendrá que postular a candidatos competitivos, que sean cercanos al pueblo y sean capaces de construir alianzas, no sólo al interior del PRI, sino al exterior.

Insisto, Mario Moreno es un personaje con un récord de seis elecciones ganadas en las urnas, y que lo ha hecho ante escenarios adversos.

Veremos qué deciden los jerarcas del PRI en diciembre, mes en que se definirá al que sea su gallo para Casa Guerrero.

ENTRE OTRAS COSAS… El ex alcalde de Acapulco y aspirante a la gubernatura por Morena, Luis Walton Aburto, pidió al senador con licencia Félix Salgado Macedonio, mejor conocido como ’El Toro sin cerca’, declinar a su favor para que Morena salga fortalecido en las elecciones del próximo año.

’Yo quiero invitar a Félix Salgado que se una a este proyecto, que decline por este proyecto y que hagamos un buen gobierno siguiendo la cuarta transformación’, señaló en entrevista exclusiva para el portal de noticias anews.mx.

Y agregó: ’A nadie conviene la confrontación, necesitamos de la unidad’.

