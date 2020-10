Mario Moreno, un hombre de resultados

(Carta a Don Héctor)





• Un político que ha ganado seis elecciones



SI ALGO DISTINGUE A MARIO MORENOS ARCOS es que es un hombre sencillo, de trabajo y comprometido con lo que hace. Y eso no solo se lo reconocen en su partido, el Revolucionario Institucional, sino en el resto de los partidos políticos, incluido el del Presidente de la República, es decir, Morena, quienes saben que el actual secretario de Desarrollo Social del Gobierno del estado tiene como característica que es de resultados en la función pública, y gana elecciones en el terreno electoral.

En efecto, ha ganado en las seis elecciones en las que ha participado de manera directa, es decir, como candidato a síndico procurador del Ayuntamiento de Chilpancingo, diputado local, diputado federal, presidente municipal, diputado federal y nuevamente alcalde de la capital del estado, y lo que es más, de manera abrumadora. En este sentido, Moreno Arcos es un político ganador.

Precisamente por ganar elecciones, durante dos periodos de gobierno ha sido alcalde de Chilpancingo, delegado federal en el estado de ISSSTE, y actualmente secretario de Desarrollo Social del Gobierno del estado, en donde ha entregado excelentes resultados, como lo reconocen propios y extraños. Es pues, y así lo ha demostrado, un excelente servidor público.

A lo largo de su carrera política y dentro de la función pública, Mario Moreno Arcos ha ocupado otros cargos, dentro y fuera del estado de Guerrero, como delegado distrital y luego supervisor estatal del Registro Nacional de Electores, y delegado de Gobierno en la zona Centro del estado.

Asimismo, como funcionario del gobierno del estado se ha desempeñado como representante del gobernador ante la Conferencia Nacional de Gobernadores, representante también del Ejecutivo local ante la Comisión de Desarrollo Social y Pueblos Indígenas de la misma Conago, y se desempeña además como Vocal de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, instancia en donde se analizan, discuten y aprueban las acciones encaminadas al desarrollo social del país.

Como diputado local, Moreno Arcos ha encabezado e integrado diversas comisiones legislativas, como la de Examen Previo, el Comité de Administración, Asuntos Políticos y Gobernación, Presupuesto y Cuenta Pública, y en la Cámara de Diputados federal, la Comisión de Desarrollo Social, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión de los Gobiernos Estatales de la Conago, y Vicepresidente del Federalismo y Descentralización de la Federación Nacional de Municipios de México, y presidente de la Región Sur-Sureste de la misma federación.

Además, secretario de la Comisión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, integrante de la Comisión de Marina, presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria México-Marruecos, e integrante de la Comisión de Desarrollo Social.

Más aún, en diversas ocasiones se ha desempeñado como delegado especial de su partido, el PRI, en diversos municipios del estado, delegado especial del comité directivo nacional en diferentes estados del país, coordinador electoral del comité directivo nacional en el estado de Jalisco, y diversos cargos dentro del comité directivo estatal, lo que lo convierte en prácticamente un especialista en elecciones.

Hay que decir, por cierto, que el secretario de Desarrollo Social del Gobierno estatal es Contador Público Privado de profesión, y tiene un Diplomado en Política Comparada, Diplomado en Derecho Electoral, Diplomado en Sistemas y Medios de Impugnación, y ha participado en el Seminario Internacional de Estrategias Electorales ’Los estrategas del éxito’, del Centro Interamericano de Gerencia Política, realizado en Miami, Florida.

Aunado a ello, fue partícipe del Foro ’Las comunidades innovadoras: aprovechar la tecnología y la innovación para construir sociedades sostenibles y resilentes’, organizado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Es decir, Mario Moreno Arcos no es ningún improvisado en la función pública, como tampoco en materia política y electoral, de ahí que, como lo ha dicho, no es ningún aventurero, de tal forma que cuando compite lo hacer para ganar, y cuando un cargo público, se refleja en los resultados.

Hay que decirlo. Al igual que Luis Donaldo Colosio, Moreno Arcos es un hombre producto de la cultura del esfuerzo; con esfuerzo y trabajo, como ha ocurrido con muchos guerrerenses, paso a paso ha escalado en la vida pública, en base al trabajo constante. Quizá por eso es que no tiene señalamientos de corrupto.

No es pues casual que se le mencione como un fuerte aspirante a candidato a gobernador, por su partido, el PRI, junto con Héctor Apreza Patrón, y Manuel Añorve Baños.

Comentarios: [email protected]