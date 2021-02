Mario o Evodio, el resultado esta semana

Este fin de semana la alianza PRI-PRD aplicó la encuesta que va a definir al político que encabezará la candidatura hacia la gubernatura de Guerrero.



Como ya sabemos, en la competencia se encuentran Mario Moreno Arcos y Evodio Velázquez Aguirre.



Quien tenga mayor porcentaje de aprobación electoral será el candidato, y si no existen dudas que generen controversias acerca de la aplicación de la encuesta, el otro tendrá que sumarse.



Esos son los pactos que tendrán que respetarse si es que pretenden en serio ganarle a Morena y al cada vez más famoso Toro sin cerca, quien a decir de los mandamanses de Morena, será su candidato por ser el mayormente posicionado en los electores guerrerenses.



La dirigencia de Morena confía en que Félix Salgado Macedonio no resulte afectado en posicionamiento por los señalamientos que le han hecho ante las acusaciones por las violaciones sexuales que supuestamente cometió, y pueda darles la gubernatura de Guerrero.



Sin duda, un lance complicado, pero por ahora la dirigencia le apuesta a las estadísticas y esa herramienta es central en los acuerdos para nombrar candidatos, dejando de lado las subjetividades.



Por el momento, hemos escuchado que ambos aspirantes piden tranquilidad a sus seguidores y que esperen los resultados que se darán a conocer esta semana.



Mario Moreno ha expresado que se le ’de la vuelta a la página’ y a partir de este día lunes entender que ’vamos juntos con nuestras amigas y amigos del PRD.



Pidió fortalecer la alianza para que puedan ir juntos al proceso electoral.



Por su parte Evodio Velázquez Aguirre también pidió calma a sus seguidores y esperar los resultados, quizá para el miércoles de esta semana.



Lo que destaca es que en ambos aspirantes existe tranquilidad y mesura. Es decir, civilidad, como base del entendimiento político para concretar la alianza partidista.



Ambos saben que deberán estar a la altura de la demanda de sus militantes y no será el proyecto personal el que se imponga, sino de la colectividad que conformen ambos partidos en un solo proyecto.



Esperemos los resultados, que definirán si es Mario o Evodio el candidato.