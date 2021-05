Mario Paredes va por la salud y la seguridad de todos los teotihuacanos

Teotihuacán, Méx., a 5 de mayo del 2021.- En entrevista exclusiva con este medio, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Presidente Municipal, Mario Paredes de la Torre dio a conocer que su campaña comprende varios pilares, entre los que destacan: la infraestructura, el impulso a los jóvenes, el apoyo a las mujeres, a la economía familiar y a programas sociales para mejorar el nivel de vida de los habitantes.



Sin embargo, detalló que la seguridad requiere de gran atención, ’la seguridad pública está corrupta al 100 por ciento’, dijo y añadió que prevé cambiar de directriz una vez que consiga el triunfo este próximo 6 de junio.



Y es que, siendo una zona turística, detalló que los policías municipales ’extorsionan’ a turistas y vecinos; a su vez, las grúas particulares que el el actual gobierno morenista participan y hacen cobros excesivos de hasta 15 mil pesos.





’Requerimos que el turismo ingrese, por lo que haremos un proyecto solicitando al gobernador nos reglamente tránsito municipal’, argumentó.



Convencido de que, al municipalizar el tránsito en Teotihuacán, habrá cero corrupciones, buen trato a la ciudadanía y al turismo por parte de los servidores públicos; el aspirante comentó que esta situación ayudará a fortalecer la confianza de los habitantes porque ’tenemos que orientar, no multar’, puntualizó.

De esta manera, el turismo podría ingresar al centro de Teotihuacán y visitar el mercado municipal.



De las riñas registradas en el contorno de la zona arqueológica por personas alcoholizadas, atribuyó la situación al comercio informal que deberá ser controlado.

’Tenemos que hacer que las policías estatales y municipales hagan cada uno lo suyo en su ámbito, siempre atendiendo en seguridad pública porque insisto, debemos cuidar al turismo’, señaló.



Paredes de la Torre agregó que acabarán con el comercio informal ’que da mala imagen’, además de que prevé mesas de trabajo para hacer un directorio de comercios para patrocinarlos a nivel nacional e internacional.



Siendo originario de este municipio, se dijo conocer a fondo las necesidades del territorio, por lo que el ámbito de salud también está incluido en su proyecto de trabajo.

’La gente nos ha pedido apoyo con referencia a la pandemia, ya que en su centro de salud no hay médico, ni medicamentos’.



Por ende, en este sector buscará la manera de completar un centro de salud por cada comunidad, ya que de las 13 que componen el municipio, sólo algunos cuentan con un Centro de Salud y, se tiene la necesidad de los habitantes de desplazarse para contar con atención médica.



’Con esta pandemia por COVID 19 , los habitantes tienen miedo a la enfermedad y hay que apoyarlos y ser solidarios’, expresó.



En obra pública explicó brevemente que pretende arreglar las calles, pintarlas, y colocar las guarniciones de comunidades como San Sebastián Xolapan, Santa María y San Francisco, de esta forma el turismo podría ingresar por estas comunidades.

Agregó que también hay otras localidades que piden desazolve de ríos y barrancas, pues tienen décadas que no les hacen mantenimiento.



Por último, el candidato a la alcaldía señaló que hará todo lo que le toca para que a Teotihuacán le vaya bien, pues es una de las regiones turísticas más importantes en la entidad, por lo que instó a los habitantes para confiar en él y en su propuesta de trabajo.