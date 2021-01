Mario, por una vida libre de violencia para las mujeres

*Descarta Héctor Astudillo volver a semáforo amarillo



*Reforzar protocolos y acatar medidas preventivas, pide Adela Román



NO SE SABE SI MANUEL AÑORVE saldrá del PRI para engrosar al PVEM o solo son amenazas para vender caro su amor al partido que le ha dado todo.

Hay políticos que construyen, que cimientan, y hay otros que no lo hacen y viven de la marca de su partido.

El segundo es el caso de Añorve, político que ha acumulado tantos negativos que ha contribuido a que el tricolor pierda fuerza electoral.

Esa conciencia es lo que falta en algunos políticos, y darse cuenta que su narcisismo les lleva a creer que sin ellos su partido no es nada.

Hay quienes acumulan alto grado de rechazo popular y posiblemente esa sea la razón por la que el Comisionado político del PT, Victoriano Wences Real ha rechazado la oferta que el PVEM le hiciera a Manuel Añorve para que encabece la alianza PT-PVEM.

El comisionado señaló que Añorve Baños no está considerado para dicho cargo dentro del PT.

’El PT –dijo– no apoya absolutamente ninguna candidatura de Manuel Añorve, en todo caso que el Partido Verde le dé la candidatura.’

Señaló que por congruencia e ideología política, jamás avalarían a Añorve Baños como candidato de la coalición PT-Verde.

Mientras, Mario Moreno al momento de recibir la constancia que oficializa su candidatura, lanzó la invitación a Héctor Apreza y a Manuel Añorve para que se fortalezca la unidad.

Una vez más ratificó su compromiso con las mujeres, un respeto irrestricto a ellas, y prometió incluirlas en su gabinete.

De ellas, dijo que las incluirá porque están preparadas para estar en los mejores espacios.

Mario Moreno anunció que su gobierno creará las mejores condiciones para que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia.

Queda claro que la postura de Mario Moreno como precandidato del PRI es a favor de las mujeres de Guerrero, cuando el candidato de Morena es señalado por violar a una joven, y con eso las mujeres de Morena se han dividido en quienes lo apoyan y en quienes lo rechazan.

Fuera de ese partido, las feministas han pedido que se le niegue el registro como candidato y han manifestado su rechazo total a su candidatura.

URGE QUE ANTE EL CRECIMIENTO DE LA PANDEMIA DE Covid 19 la población esté atenta y se haga consciente de que debe colaborar para frenarla.

Por el número de fallecimientos, el gobernador Héctor Astudillo Flores ha descartado volver a semáforo Amarillo e insistió en que la población debe seguir cuidándose usando cubrebocas, sana distancia y esperar la vacuna.

El gobernador también pidió a los presidentes municipales donde la situación es más crítica para que realicen más y mejores acciones para reducir el número de contagios y ofreció su apoyo.

En este sentido se manifestó la presidente municipal de Acapulco, quien ha declarado que su gobierno seguirá reforzando acciones de prevención e invitando a toda la población a no bajar la guardia.

Adela Román advirtió que a pesar del intenso trabajo preventivo realizado por los tres niveles de Gobierno, hay un repunte de contagios luego de la visita de turistas provenientes de estados en fase roja del semáforo epidemiológico.

Y que en Acapulco se han realizado supervisiones para constatar la aplicación de los protocolos sanitarios, así como la dispersión de reuniones masivas, además de fiestas privadas en fraccionamientos donde los asistentes, en su mayoría son jóvenes.

Ante tal situación, Román Ocampo pidió reforzar los protocolos sanitarios y acatar las medidas de prevención ya conocidas, por lo que también exhortó a la población a extremar precauciones, ante la ola de contagios, como la que actualmente afecta a países europeos y a estados del norte de la República Mexicana.

Habrá que reconocer la respuesta de los hoteleros y restauranteros, cuyo presidente, Francisco Aguilar Ordóñez, ratificó su respaldo a las acciones gubernamentales y demandó a todo el sector empresarial sumarse a estas tareas por el bien de todos.

El dirigente dijo que hoteleros y restauranteros han cuidado mucho la aplicación de los protocolos sanitarios, aunque reconoció que hay situaciones que se escapan de las manos, como las reuniones masivas que hacen los jóvenes para divertirse e ingerir bebidas embriagantes, donde se aglutinan, se contagian y transmiten el virus a sus familiares.

Adela Román ha regresado a sus actividades cotidianas después de que participara en el proceso de elección del candidato de Morena y, como siempre, se mantiene serena y fuera de la guerra sucia que existe en su partido.

Adela es de aquellas políticas comprometida con su quehacer y por ahora se ve que sigue dedicada a demostrar con hechos su capacidad y a ofrecer resultados a la población.