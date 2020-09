Mario Trecek | UN FANAL PARA EL AMOR

La lupa literaria de Magda Bello

Por Magda Bello, premio internacional de poesía Rubén Darío 2018



Mario Trecek Argentina -Río Tercero Córdoba -1956- Poeta. Ex Secretario de Cultura y Educación de la ciudad de Río Tercero. Conductor de Cronopios LV26 Radio Río 3º. Libros: ’Asumir Estatura’ -poesía- 1983, ’Implosión’ Ed. Amaru 1995 -poesía- ’De transparencias y rupturas’ Edic. Del Boulevard 2001- poesía- ’Crónicas de un Cronopios’ Quo Vadis -prosa- 2010 ’Pipo Pilas’ -cuento infantil- 2016- ’Hijos del Agua’ El Mensú -poesía-2017 Plaqueta ’Navegaciones’ Narvaja Editora. Cursó Letras Modernas UNC, Diplomado en Gestión Cultural Univ. B. Pascal. Colaborador de El Corredor Mediterráneo (Rio Cuarto, V. María, San Francisco, Río 3º) Hoy Día Córdoba, Revista Desterradox. 1er Premio del certamen del Círculo de Poetas y Escritores Iberoamericanos de Nueva York 1999 Univ. De Columbia. Premio Nac. Leopoldo Lugones de periodismo cultural. Feria del Libro Cba. Premio Publicación 2006 Luis De Tejeda, Seleccionado para la Antología Poesía Federal, del consejo Federal de Inversiones (2019) Premio Media Luna. ’Ciudadano Destacado de la Cultura 2018’ otorgado por primera vez por el Concejo Deliberante Ciudad de Río Tercero (2019)



“Poemas amorocientos”



UN FANAL PARA EL AMOR



“La alquimia que en el barro

busca el oro” J.L. Borges



Ya no saldrá la luz

a denunciarte.

Serás oro

de valor inescrutable.

Serás el intranscendente

canto rodado

hallado en el paseo

de la tarde.

Ese que romperá

el fulgor a contragrana

impulsado por ese brazo

y esas manos

capaces de caricias,

de ternuras ,

también de sobresaltos.



Luego vendrá

una noche laxa.

Satisfecha,

saturada de silencios.

Ella abrirá sus fauces

en el socavón del tiempo,

donde planea una bruma

indecisa.

La nostalgia será centinela

de las demoliciones.

Iré por leños,

afectos dispersos,

estrellas

en la constelación del suelo.



Será un esfuerzo de recuperar

olores, contornos

y aquellos besos,

que guardaré

bajo la bóveda celeste

del fanal de los recuerdos.







No sé qué hacer con tanta primavera



¿Cómo llegaste a mí?

Sin evitarlo

¿Qué haríamos juntos?

Tocarnos



Vos tan primavera

yo otoñando,

vos tanto atrevimiento

yo tan asombrado,

vos tan celeste,

yo tan castaño,

¿Vendrá el desamparo

de no mirarnos?