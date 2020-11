Marketeatro el lugar de los sabores

Querido lector, como siempre un gusto contar con usted para que se entere del pensamiento de su servidor. No cabe duda que el peor virus que existe, es el ser humano, aparte de daltónicos, irresponsables, podemos ver que algunos estados que estaban en amarillo y pensaron que era verde, ahora, están de nuevo en semáforo rojo, cerraron todo de nuevo, lo que más impresiona es que ya están arrestando a las personas por no usar cubre-bocas, como en Monterrey y Chihuahua, no atrapan criminales pero.., bueno.



Hay preocupación en la CDMX y para muestra un botón, pareciera competencia, no se como nombrarla pero, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez publicó una foto donde compara las calles vacías de Guadalajara, con la muchedumbre de nuestra Capital, allá si se ’cuidan’ bueno, si fuera así no tendrían esa necesidad, vaciar la ciudad y mandar a todos a su casa, con todo respeto, no podemos estar encerrados, tenemos que comer, pagar renta, ropa, calzado entre muchas necesidades, el señor como tiene un buen sueldo, prestaciones, aguinaldo y demás, que se los ’cargue’ a los demás.



Perdón si soy repetitivo, el Dr. Gatell no tiene la culpa de virus del ’homosampiens desovedientus’ el Rock Star de la medicina no nos invita a contagiarnos, cualquier estrategia no sirve si los ciudadanos no nos comportamos, muchos medios no entienden que es mundial, los gobernadores del bloque opositor no parecen asimilar la problemática y si ellos son los responsables de sus estados, no pueden culpar a los que están en la CDMX, pero ese es otro tema.



Europa por otra parte ha sufrido un aumento considerable en contagios y muertes, piensan cerrar hasta marzo todas sus actividades, por eso las marchas, las protestas de las personas pidiendo, exigiendo que no hagan eso o morirán de hambre, los comercios cerrarán para siempre, y no se diga estados unidos que rompió record de contagios el día de ayer, mas de 110 mil, pero sigan conglomerándose para apoyar a su candidato, diría Legarreta, no nos afectan las elecciones porque no es nuestro presidente ni nuestros paisanos, no somos ’gringos’. Todavía no hay ganador, Biden lleva la delantera y no se porque me acordé de nuestro Presidente al escuchar a Trump, es un fraude, nos están robando la elección, ’esto es un compló’.



Para olvidarme un buen rato de lo que pasa en el mundo, asesinatos, contagios, niños descuartizados y muchas cosas más, acepté la invitación de Manuel Fernández, uno de los socios de Marketeatro, se encuentra ubicado en la colonia Roma, Coahuila 105, dicen que las penas con pan son buenas, pero las delicias que preparan ahí son geniales, si gustan y pueden apoyar a los empresarios a consumir sus productos sería genial, no se van a arrepentir con las delicias que hay en el lugar, también sirve que no corran al personal, todos los empresarios están en riesgo de perderlo todo si regresamos a semáforo rojo.



Manuel platica parte de la historia del lugar, se lo rentaron con todo y teatro ¿qué hacer con un teatro? Pues llamarle a su gran amigo de toda la vida, Omar Fierro, quien presto, aceptó tomar las riendas y piensan poner obras de calidad, tiene espacio para 250 personas, obviamente por la situación solo estará al 30%, la obra ’solo con ellas’ con María Celia como protagonista, tendrá un inicio el día 14 de Noviembre del año en curso, estará solamente dos semanas y el 15 y 22 del mismo mes la obra ’El Show de Terror de Rocky’.



Entre plática y platica llegaron unos ricos tacos de cochinita pibil, servidos sobre una hoja de plátano, deliciosos, acompañados de sus inseparables salsas, habanero con piña y cebolla, aparte la salsa roja. Conocí a Francois Vidal, peruano de nacimiento pero enamorado de nuestro país. Conquistó mi paladar con un ceviche peruano delicioso, una salsa especial (ingrediente secreto) cebolla morada, maíz hervido y tostado, camote y plátano frito, tipo tostada, la dulzura y la acides combinados perfectamente (no soy crítico de comida, pero si un tragón empedernido) de las cosas más deliciosas que he probado en mi vida, cuenta con una variedad de platillos de la comida peruana que no pueden dejar de disfrutar.



Platicando con Eduardo de Cifuentes nos da detalles de su especialidad, las costillas, deliciosas por cierto, carne fresca, de primera calidad, hamburguesas y alitas suculentas, para chuparse los dedos y cuatro tipos de cerveza, hechas por ellos, llamada ’mal del puerco’ tienen que probarla y para finalizar Laura prepara una crepa de fresas con crema, granillo de chocolate, nueces y chantillí que hace que te olvides de lo que pasa en el mundo, y la compañía de un rico café capuchino excelente.



Todo principio tiene un fin y Manuel Fernández tiene que retirarse, hay que trabajar, le agradezco el tiempo y la comida, hay que seguir luchando para que sus empleados sigan con sus trabajos, ver detalles para el teatro, promover el lugar y que la gente disfrute de una comida tipo gourmet a un costo accesible para todos los bolsillos.

Como siempre querido lector, usted tiene la última palabra, lo invito a ir a Marketeatro, disfrutar de su cocina y atención, un lugar familiar, con las medidas sanitarias más estrictas para cuidarlo y consentirlo, a seguir luchando contra la situación en la que vivimos, pero disfrutando de cada instante de nuestra existencia.