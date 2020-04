Marko Cortés y otros líderes partidistas, los amos de las Fake News

Un estudio realizado por la consultora Comunicación Política Aplicada sobre la propagación de noticias falsas en las redes sociales en México, dentro de la coyuntura por el COVID-19, arrojó que algunos líderes de oposición han perdido credibilidad al tratar de desinformar a los ciudadanos, siendo el más representativo, Marko Cortés de Acción Nacional (PAN).



Luis Ángel Hurtado Razo, director de Comunicación Política Aplicada, expuso que el informe se realizó por medio de una encuesta a 885 personas procedentes de todos los estados de la República Mexicana.



La desinformación y la propagación de noticias falsas ha sido una constante en las redes sociales desde hace unos días en que la epidemia por el COVID-19 arribó a México. Periodistas, medios de comunicación, políticos y otros altos perfiles de la sociedad han sido parte de esta dinámica.



Entre las noticias falsas más condenadas en redes sociales, trascendió la supuesta muerte de José Kuri Harfush, director del Grupo Financiero Inbursa, que fue filtrada el pasado 16 de marzo por periodistas conocidos en las redes sociales y que minutos después desmentida por los familiares del empresario.



De acuerdo con la consultora, los líderes de la oposición y López Obrador rivalizaron en los resultados sobre los actores que han perdido credibilidad, es decir, en quienes los sujetos de esta encuesta dijeron no creer sus comentarios sobre el COVID-19. Tanto el Presidente como sus opositores obtuvieron en este reactivo en particular, un porcentaje cercano del 28 por ciento.



El consultor, y también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que esta respuesta está relacionada con los elevados índices de polarización política que se viven en México.



No obstante, cuando se les preguntó quiénes generan más fake news, los encuestados respondieron que los políticos de oposición con un margen muy alto de respuestas, en comparación con el resto de actores mencionados.

En este reactivo, los políticos de oposición fueron señalados como la principal fuente de fake news sobre la epidemia, al concentrar 31.69 por ciento de las respuestas y situarse en el primer lugar de esta lista.



Marko Cortés ha sido un claro ejemplo de difundir Fake news, como la acusación contra Ricardo Monreal al denunciarlo de haber usado una plataforma de espionaje para obtener la conversación con sus compañeros del PAN. SIN EMBARGO