Martes 15 de diciembre del 2020 Monopolio del gobierno en las vacunas

Ni estados, ni hospitales privados

El control del gobierno de ¡todo!

Rebelión zacatecana contra Alito

Interjet, definitivo: irá a la quiebra





El poder es como un explosivo: o se maneja con cuidado, o estalla

Enrique Tierno Galván (1918-1986) Político e intelectual español







Vivir en un país donde el gobierno quiere controlar la vida de sus ciudadanos al extremo. Controlar nuestra moral, nuestra educación, nuestras costumbres, nuestros tribunales, nuestros representantes ante el Congreso. Absolutamente todo.



Ahora quiere decidir ’quienes’ NO deben vacunarse. Buscan hacer ’democrática’ la campaña de vacunación contra el Covid19. Los niños, los menores de 40 años y aquellos que a criterio de los ’científicos’ de la Secretaría de Salud, encabezados por Hugo López, consideran que ’no es importante vacunarlos’ en las primeras etapas.



Lo peor del caso es que van a prohibir a los hospitales privado adquirir las vacunas que comprará el gobierno. El control total, sin excepciones. Si quiero vacunarme en un hospital privado, no voy a tener la opción. Únicamente será a través de la Secretaría de Salud y hasta que me toque.



La libertad de hacer con nuestros cuerpos, como con el aborto o el cambio de sexo, no está prohibido. Pero, el buscar opciones para nuestra salid. En todo quieren que aparezca el Gobierno…hasta en la sopa.



Esto llevará a escenas, ante un fuerte incremento de los contagios en los próximos días, de desesperación y difícilmente podrán contenerlas. El camino no es la prohibición, sino el facilitar el acceso a todos; pobres y ricos, chairos y fifis, liberales y conservadores. La salud no tiene ideología.



PODEROSOS CABALLEROS



CEN DEL PRI: Si el candidato a la gubernatura en Zacatecas no es Adolfo ’Fito’ Bonilla, todos los expresidentes del PRI en la entidad renunciarían a ese partido. Esta sentencia se la hicieron al líder nacional de ese partido, Alejandro Moreno, alias Alito. A este dirigente tricolor le sale mal todo. Aunque el PRI tiene el apoyo de estructuras donde gobierna, es muy claro que sus mandos no tienen la menor idea de recuperar el terreno perdido. Alito, en la cumbre tricolor, no escucha a las bases. Por ello, es ’brincado’ por gobernadores y alcaldes, porque se dice hace el trabajo sucio de Morena en las filas priistas. ¿Es un florero?



INTERJET, LA PUNTILLA: Ayer, muy temprano varios miembros de la IATA recibieron un memo que lleva como asunto: ’SUSPENCIÓN DE Intejet (40*835)’. De esa manera informa a los agentes vendedores de boletos afiliados al BSP, un sistema de remisión y liquidación de boletos aéreos, la suspensión de emisión de boletos para viajar en Interjet. Esto derivada de la quiebra que se avizora en el corto plazo. Es el paso previo al reconocimiento de la quiebra de la compañía. La llegada de Alejandro del Valle, no fue contundente para controlar el desplome de la aerolínea. Los pilotos, sobrecargos y personal de tierra, no han recibido sus salarios y todos se perfila al fin de la aerolínea que fundó Miguel Alemán.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



CONTINENTAL: Bajo el liderazgo del proyecto de la nueva, planta Continental Aguascalientes, Ina Seterbakken, recibió la precertificación de LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) Nivel Oro. Al arranque de sus operaciones en breve, establece bases de sustentabilidad de alta especialización. En esas instalaciones de manufactura de productos como módulos para antenas, módulos para controles de puertas, sistemas integrados de display, entre otros.







