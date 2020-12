Martha Bárcena, honor a la diplomacia

Embajadora en EU, cumple con México

’Se acabó la pesadilla’ de los políticos

La sucesión en juego desde Washington





Si un hombre fuese necesario para sostener el Estado,

ese Estado no debería existir; y al fin no existiría

Simón Bolívar (1783-1830) Militar y político de origen venezolano







Se dio a conocer la jubilación adelantada de la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena. Este hecho implica muchas aristas que van desde la política mexicana hasta señales en el sentido que la decisión del presidente López Obrador de no acercarse a Joe Biden en su visita a Estados Unidos, en julio pasado, provinieron desde la representación diplomática.



Sin embargo, lo único que queda claro, en forma definitiva, es que las diferencias entre Martha y la cancillería, en especial los políticos, eran de pesadilla.



Martha Bárcena, a contracorriente de Ebrard, le pidió a AMLO que felicitara a Biden por su triunfo. Tardó 5 semanas en hacerlo. Le había si estaba decidida una visita de cortesía a Donald Trump, también le hiciera un guiño a Joe; lo que no ocurrió. Fueron los choques más evidentes entre Bárcena y Ebrard.



Marcelo Ebrard no aceptaba la imposición de Bárcena a quien veía como una adversaria en su área. Incluso le impuso a Roberto Velasco, quien no tiene experiencia diplomática, pero es del círculo cercano al canciller.



La embajadora hizo un impecable papel en Washington. Tenía informado, en forma directa y sin intermediarios, al Presidente de todo lo que ocurría en la Unión Americana. La comunicación es directa con AMLO.



Incluso, los cónsules le enviaban la información a ella y después a la cancillería. Siempre la embajada con el vecino del Norte, es tan importante como la cancillería y reporta, desde siempre, en forma directa al Ejecutivo Federal.



Su esposo, también un diplomático de carrera, jubilado, y periodista, en uso de su derecho a expresarse en los medios, dejó ver las discrepancias entre Martha y Ebrard.



Se trataba de un desgaste innecesario para una pareja de diplomáticos que dejaron gran parte de su vida en la represión de México en el mundo. La salida de Bárcena, programada para dentro algunas semanas, es un alivio.



Algunos funcionarios de Relaciones Exteriores no entendieron el mensaje y presionaban a la embajadora. Inexpertos y superficiales.



La labor diplomática de Martha y de su esposo, Agustín Gutiérrez Canet, cumplió con México y, al mismo tiempo en esta última encomienda, con el Presidente de la República.



Sin embargo, en la capital estadounidense se juega la sucesión presidencial de México. Es una pieza en el ajedrez que mueve Ebrard, donde lleva varias piezas clave colocadas para su futuro.



PODEROSOS CABALLEROS



LEY BANXICO: Independientemente del impacto en el mercado de las divisas de las reformas a las Ley de Banxico, existen otras aristas que llaman al sospechosismo. Muchos diputados de Morena, ni idea tienen de la función del Banco de México, ni mucho menos de la economía y finanzas públicas. Pero, extrañamente se alían a los panistas en contra de esas reformas. No sólo con los azules, sino con Banxico y otras organizaciones empresariales. Nadie ha dado sustento a su oposición. ¿Qué se juega en esta propuesta?



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



BANAMEX- HARP: Compromiso Social Citibanamex y la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca celebran el XXIV aniversario del programa Home Runs y anuncian la entrega de 15 millones de pesos en donativos a 162 organizaciones en la Ciudad de México y Oaxaca. En esta edición el monto total de los donativos entregados en la CDMX es de 7.5 millones de pesos, los cuales se destinarán a 75 instituciones que recibirán 100 mil pesos cada una.







